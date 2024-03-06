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devchidable
Представлен первый электрический маслкар Dodge Charger Daytona
Концерн Stellantis презентовал новый Dodge Charger восьмого поколения. Культовый американский спортивный автомобиль преобразился и теперь будет выпускаться в двух версиях: традиционной - бензиновой и новой - электрической.

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Присутствуя в автомобильных фильмах и легендах благодаря своему культовому дизайну и ревущим двигателям, Dodge решил перевернуть новый экологичный лист. Это новое наследие возглавит Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 года, 670 лошадиных сил (л.с.) электрический маслкар, способный разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Также в линейку Charger войдет менее мощный Charger Daytona R/T, тоже электрический, но с 496 л.с. с запасом хода 510 км. Dodge будет собирать новые Charger на сборочном заводе в Виндзоре, Онтарио.

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Эти уникальные Charger станут первыми автомобилями, использующими новую платформу Dodge STLA Large. Компания также сообщила, что в стандартную комплектацию нового Charger войдет полный привод. Не бойтесь, в линейку войдут не только электромобили. Dodge также предложит Dodge Charger SIXPACK H.O и SIXPACK S.O. В то время как SIXPACK H.O оснащается 3,0-литровым двигателем Hurricane High Output мощностью 550 л.с., в последний вдохнет жизнь 3,0-литровый твин-турбо двигатель Hurricane Standard Output мощностью 420 л.с.

Со слов исполнительного директора Dodge, Dodge Charger Daytona Scat Pack 2024 года обеспечит уровень производительности Charger Hellcat Redeye, а модели SIXPACK с двигателем Hurricane предложат бензиновый вариант, выдающий больше л.с. и крутящего момента, чем уходящие 5,7- и 6,4-литровые двигатели HEMI. В линейке Charger также появится первый в мире камерный выхлоп Fratzonic.

Dodge предложит Charger Daytona 2024 года в виде двухдверного купе и четырехдверного седана. Если Scat Pack и R/T в кузове купе начнут выпускаться в середине 2024 года, то седан ожидается только в первом квартале 2025 года, вместе с бензиновыми моделями.

В соответствии с планом Stellantis Dare Forward 2030, модели Daytona будут оснащены силовой установкой на 400 В, снижающей до нуля выбросы выхлопных газов, и мгновенной реакцией на крутящий момент.

Два модуля электропривода (EDM), каждый из которых способен развивать мощность 335 л.с. (250 кВт) и крутящий момент 300 фунт-фут, вдохнут жизнь в модели Charger Daytona. Передний EDM можно отключить, чтобы увеличить запас хода, а задний EDM повышает тягу и производительность благодаря механическому дифференциалу с ограниченным скольжением.

Аккумуляторная батарея Daytona разработана на основе никель-кобальт-алюминиевой химии - аккумуляторная версия высокооктанового топлива, которая обеспечивает большую мощность на грамм. Емкость батареи составляет 100,5 кВт/ч. Усовершенствованная система рекуперативного торможения увеличивает запас хода автомобиля, который можно регулировать на трех уровнях с помощью подрулевых переключателей.

Девять новых вариантов колесных дисков дополняют широкую стойку Charger Daytona. Покупатели могут заказать Charger со стеклянной крышей во всю длину салона, которая добавляет ощущение открытого воздуха в салоне благодаря довольно большому заднему стеклянному люку. Dodge предлагает Charger в восьми ярких цветах, что соответствует стремлению сделать Charger желанным для всех. Внутри центральное место занимает 12,3-дюймовый угловой дисплей. Новый Charger также будет доступен с 10,25″ кластерным экраном, который может быть модернизирован до более крупного 16″

Рулевое колесо, по словам разработчиков, ориентировано на производительность. Подогреваемый дизайн с плоским верхом и плоским низом, дополненный кнопкой PowerShot, создает ощущение техничности. При нажатии на кнопку PowerShot в течение 15 секунд мощность увеличивается на 40 л.с.

Charger предлагается с полным набором стандартных функций, включая систему предупреждения о столкновении при движении вперед, автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go. В то время как системы распознавания дорожных знаков и обнаружения сонного водителя входят в стандартную комплектацию, в качестве опции предлагается 360° камера кругового обзора и боковые камеры, обеспечивающие обзор слепых зон при включении сигнала поворота.


Кованая алюминиевая многорычажная передняя подвеска гарантирует, что авто будет уверенно держаться в повороте. Сзади - полностью независимая задняя подвеска, повышающая управляемость при прохождении поворотов на высокой скорости. Компания Dodge позволит покупателям оснастить Charger опциональной двухклапанной полуактивной подвеской. Помимо режимов движения, Charger может использовать несколько гоночных опций, которые позволят водителю с легкостью дрифтовать и стартовать.

#авто #транспорт #stellantis #dodge #средства передвижения #dodge charger daytona #dodge charger daytona r/t
Источник: media.stellantisnorthamerica.com
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