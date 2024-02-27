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devchidable
Apple готовит AirPods с камерами, работающими на основе ИИ
Apple работает над совершенно новыми AirPods, которые удивят многих своими возможностями.

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Поскольку носимые устройства захватили рынок потребительской электроники, особенно в последние пять лет, технологический гигант Apple рассматривает планы по созданию носимых устройств. Стремясь к превосходному дизайну, внедрению новых функций и, в конечном счете, к повышению качества жизни, технологические компании спешат представить и продвинуть новые носимые устройства.

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Apple изучает потенциальные инновации в области носимых устройств и дальнейшего развития продуктов Apple. Начиная с интеграции крошечных камер в AirPods, Apple намерена использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы помочь пользователям отслеживать свои ежедневные действия и оптимизировать свой распорядок дня.

Поскольку AirPods являются одним из самых известных продуктов компании, амбициозные планы компании предполагают тестирование камер с низким разрешением и установку их в наушники. Тестирование будет проходить в рамках проекта под кодовым названием B798, сообщает издание Bloomberg.

Потенциально эти камеры могут предложить пользователям целый ряд функций, включая возможность незаметной съемки изображений и видео. Однако настоящая инновация заключается в потенциальном применении алгоритмов ИИ, которые могут использовать отснятый материал для предоставления пользователям ценных сведений об их повседневной деятельности. Например, ИИ может анализировать отснятый материал, чтобы отслеживать показатели фитнеса, следить за осанкой или даже предлагать персональные рекомендации по улучшению производительности или самочувствия.

Интегрируя камеры в AirPods, Apple стремится не только расширить функциональность своих носимых устройств, но и предоставить пользователям беспрепятственный и интуитивно понятный способ взаимодействия с окружающей средой.

На февраль 2024 года компания Apple подала множество патентов, связанных с этими носимыми технологиями, которые насчитывают не одно десятилетие.

#apple #камера #airpods #модернизация #искуственный интелелкт
Источник: pcmag.com
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