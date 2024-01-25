Команда НАСА, создавшая рентгеновский поляризационный телескоп, помогающий ученым продвигать знания в области астрофизики высоких энергий, стала лауреатом премии Бруно Росси 2024 года.

Космическая обсерватория НАСА - Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) - оказалась потрясающим оборудованием, которое делает снимки и измеряет поляризацию рентгеновских лучей, чтобы помочь ученым понять, как частицы ускоряются и испускаются из таких объектов, как черные дыры и нейтронные звезды.

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IXPE на январь 2024 года помог ученым расширить знания в области астрофизики высоких энергий. Недавно Отдел астрофизики высоких энергий Американского астрономического общества (AAS) присудил премию Бруно Росси за 2024 год астрофизику НАСА в отставке Мартину Вайсскопфу, главному исследователю Итальянского космического агентства Паоло Соффитте и их команде за разработку IXPE, заявили в НАСА.

В заявлении AAS отмечается, что новые измерения продвигают наше понимание ускорения частиц и их выброса из астрофизических взрывов, черных дыр и нейтронных звезд. IXPE - это воплощение десятилетий работы и веры в важность измерений рентгеновской поляризации для рентгеновской астрономии. IXPE - это демонстрация того, как идея, вынашиваемая более 30 лет, превратилась в успешную миссию благодаря сотрудничеству между Соединенными Штатами и Италией.

Космический аппарат был запущен 9 декабря 2021 года. IXPE находится на околоземной орбите на высоте около 550 км и предназначен для наблюдения за рентгеновским излучением, возникающим в результате мощных космических событий, происходящих на расстоянии сотен и тысяч световых лет от нашей планеты.

НАСА поясняет, что на этом снимке изображена ветровая туманность пульсара Vela. Светло-голубые оттенки представляют собой данные о поляризации рентгеновского излучения, которые были получены прибором НАСА Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Розовые и фиолетовые тона - данные рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра», которая ранее неоднократно наблюдала Велу. Космический телескоп НАСА «Хаббл» предоставил звезды на заднем плане.

IXPE позволил исследователям получить информацию об остатке сверхновой Тихо - взорвавшейся звезде в созвездии Кассиопеи, свет от которой впервые был замечен на Земле в 1572 году. Это открытие позволило понять, что ударные волны, возникающие при мощных звездных взрывах, разгоняют частицы почти до скорости света. Кроме того, оно впервые раскрывает структуру магнитных полей вблизи взрывной волны сверхновой. Эта взрывная волна образует границу вокруг выброшенного вещества, как показано на этом составном изображении.

В созвездии Кассиопеи коллапс массивной звезды привел к взрыву сверхновой, породив одни из самых быстрых ударных волн в Млечном Пути. Именно из-за этих быстрых ударных волн созвездие Кассиопеи А (Cas A) было выбрано в качестве первого объекта наблюдения для рентгеновского поляриметрического зонда IXPE, сообщает НАСА.

Это изображение позволило получить важнейшие сведения о поведении магнитных полей взорвавшихся звезд. Ученые обнаружили, что рентгеновские магнитные поля в Cas A преимущественно выровнены радиально, а не перпендикулярно. Данные о поляризации также указывают на то, что эти рентгеновские лучи исходят из турбулентных областей с различной ориентацией магнитного поля.

На изображении показана центральная область нашей галактики Млечный Путь, в частности, выделено местоположение сверхмассивной черной дыры - Стрелец А*. Цвета представляют различные типы света: желтый - ближний инфракрасный (Хаббл), красный - более глубокий инфракрасный (Спитцер) и синий/фиолетовый - рентгеновский (Чандра).

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Снимок открывает детальный вид на сложную среду вокруг сверхмассивной черной дыры. На снимке видны динамические вспышки и завихрения горячего газа, что дает представление об экстремальных условиях вблизи черной дыры.