Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
MIT разработал новую технологию быстрой печати жидким металлом
Представьте себе, что с помощью жидкого металла можно за считанные минуты напечатать ножку стола или каркас стула.

реклама

Технология, получившая название печать жидким металлом (LMP), предполагает нанесение расплавленного алюминия по заданной траектории на слой крошечных стеклянных шариков.

реклама

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новую технологию аддитивного производства, которая позволяет сделать именно это. Алюминий быстро застывает в 3D-структуру, готовую к использованию или дальнейшей обработке.

Исследователи утверждают, что LMP по крайней мере в десять раз быстрее, чем аналогичный процесс аддитивного производства металлов, а процедура нагрева и расплавления металла более эффективна, чем некоторые другие методы. Однако у LMP есть свои ограничения. Этот метод жертвует разрешением ради скорости и масштаба и не позволяет достичь высокого разрешения. Однако LMP не лишена недостатков. Этот метод жертвует разрешением ради скорости и масштаба. Хотя она позволяет печатать компоненты большего размера, чем те, которые обычно изготавливаются с помощью более медленных аддитивных технологий, и по более низкой цене, она не может достичь высокого разрешения.

В недавнем исследовании ученые продемонстрировали эту процедуру, напечатав алюминиевые рамы и детали для столов и стульев, которые были достаточно прочными, чтобы выдержать постпечатную обработку. Они показали, как компоненты, изготовленные с помощью LMP, могут быть объединены с процессами высокого разрешения и дополнительными материалами для создания функциональной мебели. LMP подходит для некоторых применений в архитектуре, строительстве и промышленном дизайне, где компоненты больших конструкций часто требуют менее тонких деталей. Ее также можно использовать для быстрого создания прототипов из вторичного сырья или металлолома.

Один из методов печати металлами, распространенный в строительстве и архитектуре, называемый аддитивным производством проволочной дуги (WAAM), позволяет создавать крупные структуры с низким разрешением. Однако они могут быть подвержены растрескиванию и деформации, поскольку некоторые части необходимо переплавлять в процессе печати. C другой стороны метод LMP сохраняет материал расплавленным на протяжении всего процесса, что позволяет избежать некоторых структурных проблем, вызванных переплавкой.

Ученые построили машину, которая плавит алюминий, удерживает расплавленный металл и подает его через сопло на высокой скорости. Крупногабаритные детали можно напечатать за несколько секунд, а расплавленный алюминий остывает за несколько минут. Команда выбрала алюминий, потому что он широко используется в строительстве и может быть переработан дешево и эффективно.

Исследователи экспериментировали с несколькими материалами для заполнения печатного слоя, включая графитовые порошки и соль, а затем выбрали 100 мк стеклянные шарики. Крошечные стеклянные шарики, способные выдерживать чрезвычайно высокую температуру расплавленного алюминия, выступают в качестве нейтральной суспензии, позволяющей металлу быстро остывать. Количество расплавленного материала в тигле, глубина печатной формы, а также размер и форма сопла оказывают наибольшее влияние на геометрию конечного объекта. Например, сначала печатаются части объекта с большим диаметром, поскольку количество алюминия, выдаваемого соплом, уменьшается по мере опустошения тигля. Изменение глубины сопла изменяет толщину металлической структуры.

Для облегчения процесса LMP исследователи разработали численную модель, позволяющую оценить количество материала, подаваемого в печатную форму в определенный момент времени. Поскольку сопло вдавливается в порошок стеклянных шариков, исследователи не могут наблюдать за расплавленным алюминием в процессе его нанесения, поэтому им нужен был способ смоделировать, что должно происходить в определенные моменты процесса печати.


Исследователи использовали LMP для быстрого изготовления алюминиевых рам переменной толщины, которые были достаточно прочными, чтобы выдержать такие процессы обработки, как фрезерование и сверление. Они продемонстрировали сочетание LMP и этих методов постобработки для изготовления стульев и стола, состоящих из алюминиевых деталей с низким разрешением, напечатанных быстрым способом, и других компонентов, например, деревянных заготовок.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Технология является более быстрой и экологичной альтернативой традиционным методам и может произвести революцию в области производства металлов. Однако на 25 января 2024 года она все еще находится на ранней стадии и нуждается в дальнейшей разработке, прежде чем получит широкое распространение.

#технологии #devchidable #3d-печать #массачусетский технологический институт #жидкий металл #металл #быстрая печать #печати жидким металлом
Источник: news.mit.edu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

PLOS Biology: Создана камера, позволяющая увидеть мир глазами разных животных
Physical Review Applied: Ученые смогли сделать из стекла прозрачный полупроводник с помощью лазера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
10
Одновременная солнечная вспышка вызывает отказ радиосвязи на Земле
+
Российские конструкторы сумели вывести боевые вертолёты Ми-28 на совершенно новый уровень
1
Полтора десятка американских компаний готовы вложить в экономику Вьетнама $8 млрд
1
NI: "АПЛ Борей невозможно найти и трудно забыть, если Кремль отдаст приказ о запуске сотни ракет"
3
В интернете обнаружена база данных, которая содержит 12 ТБ украденных учетных записей
+
Pixel 9 может стать первым флагманом Google с тремя камерами на задней панели
+
Покинувшие рынок РФ производители электроники столкнулись с серьёзным падением прибыли в 2023 году
2
Майнеры находят альтернативные вариант заработка на своих видеокартах
4
На Дальнем Востоке начинается освоение Огоджинского угольного месторождения
1
TSMC начинает строительство завода для производства 1-нм чипов
5
Трассу А-360 "одели" в асфальтобетон в 2023 году
1
Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
+
Motorola представила еще один недорогой телефон, оснащенный батареей емкостью 6000 мАч
2
Производительность Ryzen 7 5700X3D практически равна Ryzen 7 5800X3D
24
В России представили дрон для военных – "Ловкий", созданный по летающей схеме конвертоплана
2
Бывший руководитель Google запустил стартап по производству боевых дронов с ИИ
+
Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
1
MSI дарит новую "Like a Dragon" покупателям материнских плат серии Z790
+
Крупные майнинговые компании активно распродают биткоины в ожидании халвинга
1

Популярные статьи

Как собрать в 2024 году мощный игровой ПК без переплаты, которого хватит для игр еще на пять лет
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Январь)
51
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
+
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
48
12 тыс. км и 500 кт: что известно о ракетном комплексе РС-24 "Ярс" - преемнике знаменитого Тополя-М
+
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
16
Фондовому рынку Японии грозит “зомби-апокалипсис“
2
О том, как военный корабль ВМФ СССР отбил два рыболовных судна у береговой охраны Марокко
2
Ученые нашли доказательство существования темной материи
3
Обзор игры Spec Ops The Line - Линия специальных операций
2

Сейчас обсуждают

Юрий Филатов
17:40
Да. Это его прямая функция. А-50 своей антенной высвечивает угрозу, а 57й из устраняет.
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
FelsheR-BAN100plussz
17:39
Этот "энтузиаст" - английский ученный.
Энтузиаст показал самую большую в мире RTX 3080 с пассивным охлаждением
Юрий Филатов
17:39
По некоторым данным ОДАБ 500 отлично избавляет пациента от раковых клеток. Но есть побочный эффект.
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
Юрий Филатов
17:37
А хрен его знает. Тут как то пилот СУ-34 рассказывал, что они в первые дни на высоте 150 метров летали Львов бомбить. Так что хрен его знает, где он мог летать.
Тяжелый дрон-напарник С-70 "Охотник", способный выполнять команды Су-57, поступит в серию в 2024
Бахтиёр Кудратуллаев
17:37
хайван северный, рур церах
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Бахтиёр Кудратуллаев
17:28
скуяли, есть же магазин с 100% скидкой? накуй стим?
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
Борис Нистиренко
17:26
Самое возмутительное в том, что я купил fc24, но Обязан и должен покупать подписку, что бы играть онлайн, с чего ? Я покупаю полную версию игры, где разработчиками уже предусмотрен онлайн режим, котор...
Xbox Game Pass тянет игровые консоли Microsoft на самое дно
FelsheR-BAN100plussz
17:26
на копейку на таблеточки, и не пиши больше.
Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
Бахтиёр Кудратуллаев
17:25
куда пропал
MSI возрождает серию MPower с новой экономичной платой Intel Z790, ориентированной на разгон памяти
bzun
17:23
О пох где поставят, законы физики труждно пересилить а матчасть осилить
Тяжелый коптер "Перун" оснастили ПТРК Фагот и превратили его в воздушный истребитель танков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем