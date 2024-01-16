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О 9 самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории

Ознакомьтесь с девятью самыми смертоносными стихийными бедствиями в новейшей истории - от лавин, оползней и наводнений до землетрясений и извержений вулканов.
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К стихийным бедствиям относятся такие явления, как лавины, оползни, эрозия, землетрясения, торнадо, наводнения, извержения вулканов и тепловые волны. В период с 1900 по 2023 год в мире произошло более 100 серьезных катастроф, унесших жизни более семи миллионов человек. К счастью, благодаря совершенствованию систем оповещения и технологий строительства, а также улучшению работы служб экстренной помощи, общее число погибших от стихийных бедствий в мире со временем сократилось и сейчас составляет в среднем 60 тыс. человек в год, согласно данным базы данных чрезвычайных происшествий EM-DAT.

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Давайте рассмотрим некоторые из самых смертоносных стихийных бедствий.

1. Катастрофа на реке Янцзы - 1931 год

  • Тип: Наводнение
  • Место действия: Китай
  • Предполагаемое количество погибших: 3,7 млн человек

Наводнение 1931 года на реке Янцзы стало самым смертоносным стихийным бедствием в XX веке. Наводнение произошло в период с июня по август 1931 года и унесло жизни более 3,7 млн человек в восточной и центральной частях Китая.

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В 1928-1930 годах в Китае была длительная засуха, а зима 1930-1931 годов была особенно суровой, что привело к образованию больших снежных и ледяных отложений в горных районах. Во время сильных весенних дождей эти отложения таяли и стекали вниз по течению в реку Янцзы.

Река Янцзы вышла из берегов, затопив около 180 тыс. кв. км. 19 августа 1931 года уровень воды в Ханькоу (Ухань) превысил среднюю отметку на ~16 м.

Помимо гибели и перемещения людей в результате наводнения, рисовые поля в этом районе были затоплены, и урожай риса был в значительной степени уничтожен. Многие жители близлежащих городов, таких как Ухань и Нанкин, зависели от этого урожая, и его неурожай привел к массовому голоду. От таких болезней, как тиф и дизентерия, погибли еще многие, даже спустя долгое время после того, как воды наводнения отступили.

2. Наводнение на Желтой реке - 1887 год

  • Тип: Наводнение
  • Место действия: Хуаюанькоу, провинция Хэнань, Китай
  • Предполагаемое количество погибших: 2 млн человек

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Хванг Хо, или Желтая река, является виновницей самых сильных наводнений в Китае. Ее длина составляет ~4,8 тыс. км, она начинается высоко в северной горной провинции Цинхай и заканчивается в Желтом море.

В сентябре 1887 года река вздулась после нескольких дней проливных дождей и прорвала дамбы в Хуаюанькоу, в провинции Хэнань. Эта местность состоит из низменных равнин, и наводнение быстро распространилось и охватило территорию площадью около ~129 кв. км.

В результате наводнения, голода и болезней погибло от 900 тыс. до 2 млн человек и еще два миллиона остались без крова.

3. Циклон Бхола - 1970 год

  • Тип: Циклон
  • Место действия: Бенгалия, Восточный Пакистан (ныне Бангладеш)
  • Предполагаемое число погибших: 300 тыс.

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Факторы, которые привели к этому катастрофическому шторму, начали действовать в начале ноября 1970 года, когда в западной части Тихого океана (над Южно-Китайским морем) сформировался тропический шторм под названием «Нора». Формирование шторма продолжалось четыре дня, затем он ослабел и начал двигаться на запад (над Малайским полуостровом).

К 8 ноября 1970 года остатки этой системы сформировали новую депрессию в центральной части Бенгальского залива, которая усилилась и превратилась в циклонический шторм, обрушившийся на побережье Восточного Пакистана вечером 12 ноября, во время лунного прилива выше среднего. Циклон принес 6-метровый штормовой прилив и ветры со скоростью более 225,3 км в час.

Хотя метеорологи знали о силе приближающегося шторма, у большинства жителей пострадавших районов не было возможности сообщить об опасности. Циклон Бхола 1970 года остается самым смертоносным циклоническим бедствием. Было зарегистрировано не менее 300 тыс. жертв, а по неофициальным данным - до 500 тыс. человек.

4. Землетрясение на Гаити – 2010 год

  • Тип: Землетрясение
  • Место действия: Леоган, Гаити
  • Предполагаемое число погибших: 316 тыс.

Землетрясение на Гаити в 2010 году зарегистрировано магнитудой 7,0 и произошло 12 января в 16:53 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в Леогане, примерно в 25 км к югу и западу от столицы Порт-о-Пренс. К 24 января было зарегистрировано до 52 афтершоков магнитудой 4,5 и более.

Согласно отчету правительства США, 316 тыс. человек погибли или пропали без вести, еще 300 тыс. получили ранения, а более 1,3 млн человек остались без крова.

Помимо человеческих жертв, землетрясение разрушило или серьезно повредило не менее 300 тыс. домов, 60% административной и экономической инфраструктуры страны, 80% школ и более 50% больниц. Общий ущерб оценивается примерно в 200% от ВВП Гаити.

5. Таншаньское землетрясение - 1976 год

  • Тип: Землетрясение
  • Место действия: Таншань, Китай
  • Предполагаемое число погибших: 300 тыс.

28 июля 1976 года в Таншане, городе в провинции Хэбэй, Китай, произошло два землетрясения. Первый толчок (магнитуда которого оценивается в 7,8 балла) произошел около 3:42 утра. Землетрясение продолжалось 23 секунды и разрушило около 90% зданий Таншаня.

Позже в тот же день, примерно в 18:45, в районе Луаньсяня произошло еще одно землетрясение (магнитудой 7,1). По оценкам, в результате этих землетрясений погибло около 242 769 человек, еще 164 851 человек получили серьезные травмы. Также были разрушены большинство основных дорог, электросети и водонасосные станции.

6. Циклон Коринга - 1839 год

  • Тип: Циклон
  • Место действия: Коринга, Индия
  • Предполагаемое число погибших: 300 тыс.

Второй по количеству жертв циклон (после циклона Бхола 1970 года) обрушился на портовый город Коринга, штат Андхра-Прадеш, Индия, 25 ноября 1839 года. Хотя скорость ветра не была измерена, высота штормового нагона оценивалась в 12 м.

Все 20 тыс. судов в порту и вокруг него были уничтожены, город был в значительной степени смыт, пахотные земли затоплены, погибло около 300 тыс. человек.  Ущерб был настолько велик, что немногие выжившие не стали восстанавливать город, а перенесли его на много км вглубь материка.

7. Хайюаньское землетрясение - 1920 год

  • Тип: Землетрясение
  • Место: Уезд Хайюань, Китай
  • Предполагаемое число погибших: 273 тыс. человек

Землетрясения, как правило, наносят огромный ущерб из-за афтершоков, которые могут продолжаться неделями и мешать спасательным работам. Землетрясение 1920 года в Хайюане, произошедшее в китайской провинции Ганьсу 16 декабря в 19:05:53, было одним из самых разрушительных.

По оценкам, сила землетрясения составила 8,3-8,5 балла по шкале Рихтера и была ощутима даже в Норвегии.

Число погибших в результате землетрясения, связанных с ним оползней, голода и сильных зимних холодов оценивается примерно в 273 тыс. человек.  Серия афтершоков продолжалась в уезде Хайюань в течение трех лет.

8. Землетрясение и цунами в Индийском океане - 2004 год

  • Тип: Землетрясение и цунами
  • Место действия: Индийский океан (затронуло в общей сложности 10 стран)
  • Зарегистрированное число погибших: 227 тыс. человек

Считается, что это было самое смертоносное и самое продолжительное землетрясение за всю историю наблюдений. В течение 500-600 секунд высвободилась энергия, эквивалентная 100-гигатонной бомбе. Землетрясение магнитудой 9,1-9,3 произошло в Индийском океане, у западного побережья Суматры, Индонезия, и было вызвано разрывом вдоль разлома между Бирманской и Индийской плитами.

Землетрясение началось в 07:58 по местному времени 26 декабря 2004 года и вызвало мощное цунами. Волны высотой до 30 м обрушились на 10 стран, но больше всего пострадали Шри-Ланка и Индонезия. По оценкам, погибло 227 тыс. человек.  

9. Провал плотины Баньцяо - 1975 год

  • Тип: Обрушение плотины
  • Местонахождение: Провинция Хэнань, Китай
  • Предполагаемое количество погибших: 240 тыс. человек

Причиной обрушения плотины Баньцяо стал тропический циклон (тайфун «Нина»), обрушившийся на Китай в августе 1975 года. Тропический шторм, приведший к обрушению, начался в конце июля в Филиппинском море, 1 августа он достиг силы тайфуна и через два дня вышел на сушу в Китае.

5 августа «Нина» столкнулся с холодным фронтом и остановился над Хэнанем, где горы окружали большую равнину, создавая водораздел, ведущий к реке Хуай, на которой находились сотни плотин. В течение следующих трех дней в провинции Хэнань выпало более 150 см осадков, причем в некоторых районах за один час выпало 20 см.

Дамба Баньцяо, расположенная в верхнем течении реки, была прорвана 7 августа, в результате чего все водохранилище Баньцяо было освобождено. В результате эффекта домино около 62 плотин, расположенных ниже по течению реки, обрушились, затопив всю территорию.

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От наводнения и его последствий, в том числе от голода и болезней, погибло в общей сложности около 240 тыс. человек. Кроме того, более 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, три миллиона акров сельскохозяйственных угодий были уничтожены, а железная дорога, ведущая в этот регион, была смыта, что значительно замедлило спасательные и восстановительные работы.

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