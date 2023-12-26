Компания Nio продемонстрировала возможности своей новой аккумуляторной технологии для электромобилей.

Электромобиль ET7 компании Nio бьет рекорды, преодолевая на одной зарядке необыкновенные 1045 км, демонстрируя превосходство батареи Ultra Long Range емкостью 150 кВт/ч.

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Флагманский электрический седан ET7 китайского автопроизводителя Nio преодолел историческое расстояние в 1045 км на одной зарядке. Этот подвиг, возглавляемый генеральным директором Nio Уильямом Ли, не только продемонстрировал возможности ET7, но и подчеркнул достижения компании-разработчика в области передовых аккумуляторных технологий.

Генеральный директор Nio Уильям Ли вышел на китайскую социальную медиаплатформу Weibo, чтобы сообщить об успехе испытания на выносливость с батареей емкостью 150 кВт/ч. Ли подчеркнул, что во время 14-часового путешествия из Шанхая в Сямынь ему пришлось столкнуться с непростыми условиями. Несмотря на прохладную температуру в -2℃, ET7 продемонстрировал исключительную производительность и добрался до места назначения с 3% оставшегося заряда батареи.

Достижение Nio бросает вызов существующим стандартам в EV-индустрии, превосходя по дальности пробега любой электромобиль или автомобиль на топливе, представленный на рынке. Способность ET7 преодолеть 1045 км на одной зарядке демонстрирует приверженность Nio инновациям и позиционирует батарею как лидера в области плотности энергии и безопасности.

Батарея следующего поколения Nio емкостью 150 кВт/ч поступит в массовое производство в апреле 2024 года, как утверждается, обладает самой высокой плотностью энергии в массовом производстве по всему миру. В конструкции этой батареи особое внимание уделяется безопасности и энергоэффективности, что делает ее ключевым компонентом стратегии Nio по созданию будущего электромобилей.

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Достижения Nio пришлись на тот момент, когда электромобили стали привлекать повышенное внимание во всем мире. Стремление компании расширять свои станции подмены батарей, на которых уже было произведено более 32 млн подмен батарей, еще больше позиционирует компанию как лидера в области комплексной инфраструктуры EV.