Ветряная турбина MySE 18.X-20 МВт была представлена ​​на производственном предприятии MingYang.

Китайский производитель ветряных турбин MingYang Smart Energy представил новую ветряную турбину, которая способна работать даже в условиях сильных тайфунов. Эта турбина мощностью 18-20 МВт также является одной из самых больших в мире на 21 декабря 2023 года. Новая турбина устойчива к тайфунам 17-й категории.

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На конференции COP28, мир согласился отказаться от ископаемого топлива. Поэтому можно сказать, что важность возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, возрастает. В отличие от ограничений солнечной энергии, ветряные турбины могут работать в любое время суток и вырабатывать энергию непрерывно, даже если их мощность меняется. Для получения большего количества энергии производители продолжают увеличивать размеры турбин.

Китайская компания MingYang Smart Energy привлекает внимание прорывами, которые она совершила за последние годы. За короткий период времени компания ввела в эксплуатацию турбину мощностью 16 МВт, а также преодолела рубеж в 20 МВт с помощью недавно представленной ветряной турбины. В последние недели компания Ming Yang объявила, что построит самую большую ветряную турбину в истории, размером с Эйфелеву башню, с диаметром ротора более 310 м и мощностью 22 МВт.

Инженеры MingYang Smart Energy также заявляют о том, что турбина оснащена активной антитайфунной технологией, которая позволяет ей противостоять тайфунам 17-й категории. Детали этой технологии не раскрываются, но это означает, что турбина может выдерживать ветры силой 56-61 м в секунду, что делает ее самой устойчивой для всех тайфунов, которые когда-либо видел мир.