Microsoft создала свежее обновление для приложения Microsoft Store для Windows 10 и 11.

Компания Microsoft подготовила новое обновление для приложения Microsoft Store на Windows 10 и 11. Версия 22311 уже распространяется для всех пользователей в стабильном канале и исправляет одну ошибку, связанную с библиотекой.

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По словам разработчиков Microsoft, Microsoft Store версии 22311 устраняет проблему, связанную с тем, что программа показывает только самые последние установки или обновления приложений. После получения последней версии приложение Microsoft Store будет отображать все в разделе «Библиотека».

Приложение Microsoft Store на Windows 10 и 11 в последнее время привлекает большое внимание разработчиков. Среди последних дополнений - новый раздел «Аркада» с моментальными играми, возможность выбора места установки игр и более простой способ установки приложений в процессе просмотра. Что еще более важно, с последними обновлениями приложение запускается значительно быстрее, чем раньше. Приложение Microsoft Store также поддерживает биллинговые системы сторонних производителей.

Как и Microsoft Edge и другие браузеры, приложение Microsoft Store по умолчанию автоматически обновляется в фоновом режиме, так что пользователи могут продолжать пользоваться компьютером как есть. Однако они также могут принудительно обновить его, запустив приложение и нажав на значок библиотеки в левом нижнем углу. После этого нажать на «Проверить наличие обновлений» и установите все доступные обновления.

Для того чтобы проверить версию 22311, щелкните в Microsoft Store значок своего профиля, выберите «Настройки» и прокрутите вниз до раздела «О программе».

По умолчанию в разделе «Библиотека» в Microsoft Store отображаются только установленные продукты. Если пользователи хотят получить доступ ко всем ранее приобретенным приложениям и играм, нажмите Сортировка и фильтр > Показать только установленные продукты.