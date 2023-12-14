WhatsApp выпускает новое обновление для собственного приложения через официальный бета-канал в Microsoft Store, доводя версию до 2.2350.3.0.

Недавно WhatsApp выпустил функцию закрепления нескольких сообщений. Теперь это приложение, принадлежащее компании Meta*, выпустило еще одну новую функцию для своих пользователей. Теперь WhatsApp запускает функцию управления заменой эмодзи. На 14 декабря 2023 года функция доступна только для бета-тестеров на настольных компьютерах Windows.

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Согласно данным Meta, функцию замены эмодзи можно получить, установив обновление Windows 2.2350.3.0. Пользователи могут установить обновление из Microsoft Store. В отчете отмечается, что в последнем обновлении появилась возможность деактивировать замену текста на эмодзи, что дает пользователям больше возможностей для контроля над своими предпочтениями в обмене сообщениями. Для того чтобы проверить, доступен ли этот тумблер для управления заменой текста на эмодзи в вашей учетной записи, просто перейдите в настройки приложения и на вкладку «Общие».

По словам разработчиков WhatsApp, внедрение функции, позволяющей пользователям отключать замену текста на эмодзи, позволяет сохранить первоначальный смысл и тон их сообщений. Иногда автоматическая замена эмодзи может не убедить пользователей, и они могут предпочесть ясность и точность выбранных ими символов без автоматических изменений. Кроме того, пользователи могут предпочесть сохранить введенный ими текст, а не автоматическую замену эмодзи, персонализируя свой стиль общения.

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