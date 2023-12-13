Новые интеллектуальные коммутаторы серии S3600 дополняют комплексное сетевое решение NETGEAR, обеспечивая масштабируемую, удобную и передовую связь для современного бизнеса.

В середине декабря 2023 года компания NETGEAR представляет интеллектуальные коммутаторы серии S3600. Эти управляемые из облака коммутаторы, включая 8-портовый XS508TM и 16-портовый XS516TM, разработаны для удовлетворения растущей потребности в более быстрых и гибких сетевых решениях в современных динамичных бизнес-средах.

реклама

Серия S3600 - это ответ на растущие проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при использовании приложений и устройств с высокой пропускной способностью. Эти задачи часто приводят к проблемам с подключением, таким как низкая скорость и узкие места в сети. Коммутаторы XS508TM и XS516TM обеспечивают решение этой проблемы, предлагая гибкое и автоматически адаптируемое проводное соединение для устройств с высокой пропускной способностью, позволяя каждому подключенному устройству работать на необходимой скорости - 1G, 2,5G, 5G или 10G.

Ключевые особенности серии S3600 включают интуитивно понятное веб-управление для простой настройки и расширенные возможности коммутаторов Smart, такие как статическая маршрутизация IPv6 Layer 2+/3, политики QoS DiffServ, LACP и другие. Эти функции предназначены для удовлетворения потребностей средних и крупных предприятий. Кроме того, коммутаторы оснащены 2 портами 10G SFP+ Fiber uplink, что расширяет возможности подключения.

Компания NETGEAR гарантирует покупателям надежность продукта, предоставляя ограниченную пожизненную гарантию и круглосуточную техническую поддержку. Коммутаторы обладают рядом технических характеристик, включая несколько портов 10G/Multi-Gigabit Ethernet, возможности неблокируемой коммутации, настраиваемые сетевые функции L2/L2+, автоматическое предотвращение DoS, удаленный мониторинг SNMP и RMON, а также энергосберегающие операции.

Облачная платформа управления NETGEAR Insight дополняет эти коммутаторы, предлагая возможности удаленной настройки и устранения неисправностей для различных продуктов NETGEAR. Эта платформа позволяет сетевым менеджерам эффективно развертывать, управлять и контролировать сеть с помощью единого интерфейса.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Интеллектуальные коммутаторы серии S3600 уже доступны в США на официальном сайте компании по цене $1 тыс. за модель XS508TM и $1,6 тыс. за модель XS516TM. Покупка любого устройства включает годовую подписку на NETGEAR Insight Cloud Management.