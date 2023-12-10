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Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности

Генеративный искусственный интеллект переворачивает представление о возможностях ИИ. В отличие от предыдущих прорывов, которые быстро забывались, приложения ГИИ, такие как ChatGPT Copilot и Stable Diffusion, захватили воображение людей по всему миру.
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Революция в области искусственного интеллекта не за горами, и во многом это объясняется огромным экономическим влиянием технологии на те отрасли, которых она коснулась. Эффективное внедрение технологии в деятельность предприятия требует невероятно тщательного планирования и точности, а также учета всех этических и нормативных проблем, связанных с использованием ИИ.

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Одной из основных причин, по которой ИИ стал такой интересной и доминирующей технологией, является его способность обрабатывать данные быстрее, чем это делают люди. Во многих отраслях пользователи наблюдают повышение эффективности благодаря тому, что ИИ и автоматизация берут на себя более простые и трудоемкие задачи, позволяя работникам тратить больше времени на задачи, требующие более высокого человеческого качества.

Доказательством того, что ИИ может оказать огромное влияние на производительность труда, является экономический рост, который он может стимулировать. Исследование, проведенное компанией McKinsey, показало, что ИИ может ежегодно приносить экономике от $2,6 до $4,4 трлн. Тот факт, что эта сумма примерно эквивалентна ВВП такой развитой страны, как Великобритания, говорит о том, какое огромное влияние это может оказать на мировой арене в нескольких отраслях.

Искусственный интеллект и рабочие места

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Одним из главных опасений критиков относительно будущего ИИ является его потенциальное замещение рабочих мест. Однако важно понимать, что технология призвана не заменить человека, а дополнить его, повысив производительность.

Хотя работники могут обнаружить, что их рабочие места изменятся, они не должны считать себя устаревшими, поскольку компании начинают инвестировать в программы переквалификации и повышения квалификации. Например, рабочий на сборочном конвейере может перейти на роль контролера автоматизированного производственного процесса, а не выполнять его самостоятельно.

Помимо переквалификации и повышения квалификации, во многих отраслях будет наблюдаться рост числа рабочих мест, поскольку потребуется больше специалистов для разработки и обслуживания новых автоматизированных систем. Непосредственный спрос на новые инструменты ИИ высок, что делает востребованными тех, кто знает, как внедрить эти решения на рабочем месте. Вскоре мы столкнемся с будущим, в котором владение платформами ИИ станет таким же необходимым навыком, как и понимание того, как использовать базовое программное обеспечение.

Внедрение ИИ также может кардинально изменить бизнес-модели многих организаций. Поскольку компании значительно повысят свою производительность, их объемы производства увеличатся, что создаст условия для масштабирования и роста в огромных масштабах. По данным Nielsen Norman, организации, внедряющие системы генеративного ИИ, могут рассчитывать на повышение производительности труда и эффективности работы сотрудников на 66%.

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Проблемы, связанные с внедрением ИИ

Тем не менее, прежде чем внедрять эту инновационную технологию, организации должны рассмотреть этические проблемы, связанные с ее использованием. Например, одна из основных претензий ко многим системам ИИ заключается в том, что технология имеет тенденцию сохранять предубеждения, которым она обучена. Поэтому, чтобы ответственно подойти к внедрению технологии ИИ, компании должны обеспечить максимальное разнообразие групп, разрабатывающих и обучающих инструменты ИИ, чтобы исключить потенциальные источники предвзятости.

Кроме того, следует позаботиться о безопасности и ответственном использовании любых данных, передаваемых ИИ. Поскольку платформы ИИ обычно используют вводимую в них информацию для дальнейшего обучения и саморазвития, пользователи должны подходить к любой технологии ИИ с пониманием того, что не следует предоставлять ей информацию, которую они не хотели бы видеть в открытом доступе. Это особенно важно для отраслей, где работают с конфиденциальными данными, таких как медицина или юриспруденция, или профессий, где часто используется служебная информация или коммерческие данные.

В связи с внедрением и использованием ИИ компании также столкнутся с определенными проблемами в области регулирования. Учитывая новизну технологии ИИ, нормативно-правовая база, связанная с ней, развита относительно слабо. Не существует глобальных стандартов, регулирующих использование ИИ, поэтому эти ограничения зависят от отдельных юрисдикций. Однако компании, которые надеются внедрить ИИ, должны понимать эти местные правила, поскольку они определяют, как можно использовать и внедрять эту технологию.

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Хотя вполне понятно, почему некоторые не решаются принять революцию ИИ, правда в том, что она может стать огромной силой позитивных изменений в экономике. Повышая производительность труда, организации будут пожинать плоды.

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