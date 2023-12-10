10 декабря 2023 года Джон Ромеро выпустил новый эпизод для Doom под названием Sigil II.

10 декабря 1993 года компания id Software выпустила shareware-версию своего шутера от первого лица Doom. Можно с уверенностью сказать, что игровая индустрия, а возможно, и весь мир, уже никогда не были прежними, поскольку игра стала массовым хитом и положила начало целому жанру игр.

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10 декабря 2023 года, в день 30-летия Doom, Джон Ромеро, соавтор оригинальной игры во время работы в id Software, выпустил новый девятиуровневый эпизод для этой игры, Sigil 2. Это также продолжение Sigil, другого эпизода Doom, который Ромеро создал и выпустил в 2019 году.





«Пробив пентаграмму неуязвимости в последние мгновения SIGIL, Episode Five, вы обнаружите, что не отправляетесь в победное путешествие, чтобы спасти Землю, а попадаете в хитроумные сети Бафомета и оказываетесь в новой, гротескной области неустанных мучений, нескончаемых полчищ демонов и натиска хэви-металлического хаоса», - говориться в сообщении.





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Все девять новых уровней в Sigil 2, кроме одного, включают в себя арену для многопользовательской игры deathmatch. В Sigil 2 есть несколько новых артов, а также новый MIDI-саундтрек от Джеймса Пэддока. Если у геймеров есть Doom, то они могут бесплатно скачать небольшой эпизод Sigil 2 Doom размером 2 Мб с сайта romero. После выхода Sigil 2 Джон Ромеро примет участие в онлайн-чате на Twitch с Джоном Кармаком, человеком, создавшим движок Doom и ставшим легендой разработки игр.