Танковые сражения индо-пакистанской войны 1965 года были самыми ожесточенными за всю историю после Второй мировой войны. Одна из самых интригующих фотографий из анналов военной истории - могучие американские танки Patton, поставленные Пакистану, выстроились в месте, которое позже стало известно как Patton Nagar, что означало кладбище танков Patton.

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Более 1 тыс. танков из Индии и Пакистана сошлись в секторе Пенджаб и в течение четырех дней вели упорные бои. Пакистан намеревался прорваться через Пенджаб и захватить Амритсар путем бронетанкового наступления с помощью своих танков M-48 Patton. У Индии были танки Centurion Mk-7 британского производства, но их количество было ограничено.

Танк M-47 был американским средним танком, а M-48 Patton на то время был его модернизированной версией с улучшенной огневой мощью и броней. Танки Patton имели мощную 90-мм гладкоствольную пушку, которая могла стрелять различными боеприпасами, включая фугасные и бронебойные снаряды. Танки Patton имели достойную бронезащиту, обеспечивая приемлемую устойчивость к огню стрелкового оружия и осколкам снарядов. Однако они были уязвимы для более современных противотанковых орудий индийской армии. Танки Patton обладали хорошей подвижностью и относительно высокой скоростью, что позволяло им эффективно маневрировать на поле боя. В 1965 году индийская армия превратила поле боя в болото, ограничив их мобильность.

Индийская армия полагалась на танки Centurion. Они были вооружены мощной 105-мм нарезной пушкой, которая обеспечивала отличную точность, дальность и пробиваемость. Орудие могло стрелять различными боеприпасами. Танки Centurion имели толстую лобовую броню, обеспечивавшую лучшую защиту, чем у танков Patton. Наклонная конструкция брони повышала ее эффективность против вражеских снарядов.

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В прямых танковых боях танки Centurion имели преимущество перед танками Patton. Превосходная огневая мощь Centurion, особенно с их 105-мм пушкой, и лучшая броневая защита давали им преимущество. Успеху индийской армии способствовало также эффективное использование тактики комбинированных вооружений, объединяющей пехоту, артиллерию и авиацию с танковыми подразделениями.

В ночь на 7 сентября 1965 года Пакистан начал внезапное наступление по оси Касур - Хем-Каран со своей ценной 1 бронетанковой дивизией, состоящей из новейших танков M-48 Patton и бронетранспортеров M-113. Цель заключалась в захвате мостов на реках Сатледж и Бис, которые отрезали бы Пенджаб от остальной Индии, угрожали бы Амритсару и открывали дорогу на Дели. В пакистанском наступлении участвовал и молодой пакистанский лейтенант артиллерии 16-го полевого полка 1-й бронетанковой дивизии артиллерии Первез Мушарраф. Впоследствии он стал главнокомандующим армией страны и военным правителем Пакистана.

Именно в Асал Уттар Индия остановила наступление пакистанских танков, причем в буквальном смысле. В результате сражения под Асал Уттаром у Кхем Карана образовалось кладбище" пакистанских танков.

«Мои парни поливали поля, прежде чем использовать противотанковые орудия для удара по пакистанским танкам, которые застряли в слякотной грязи и были для нас не более чем сидячими утками», - сказал генерал-майор в отставке Г. С. Джамвал.

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Индийская армия заняла подковообразную оборонительную позицию, центром которой был Асал Уттар. Пакистанские бронетанковые войска, состоящие из танков M-47 и M-48 Patton, о которых США говорили как о непобедимых, клюнули на приманку. Слякотная грязь сахарных полей замедлила продвижение пакистанских танков.

После напряженного боя 4-я дивизия индийской армии захватила около 97 танков - некоторые были уничтожены, частично повреждены или целы. Среди них было 72 танка Patton и 25 Chafees и Shermans. 32 из 97 танков, включая 28 Patton, были в рабочем состоянии. Индийская армия потеряла 32 танка в секторе Кхем-Каран. Около 15 из них были захвачены пакистанской армией, в основном это были танки Sherman.

На короткое время захваченные танки создали выставочный зал под открытым небом под названием Паттон-Нагар в близлежащей деревне Бхиккивинд. После битвы при Асал-Уттаре был создан Паттон-Нагар, также известный как кладбище танков Паттона. По словам военного историка Стивена Залоги, Пакистан признал, что во время войны 1965 года потерял 165 танков, более половины из которых были выведены из строя во время фиаско под Асал-Уттаром.

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Героем сражения стал гавальдар Абдул Хамид из 4-го гренадерского полка, которому впоследствии была вручена высшая награда Индии за галантность - Парам Вир Чакра. 9 сентября 1965 года Хамид уничтожил два танка Patton, передвигаясь на своем джипе. 10 сентября батальон пакистанских бронетанковых войск, состоящий из танков Patton, возобновил атаку и подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу. Увидев, что пакистанские танки продвигаются к обороне батальона, он, не заботясь о своей жизни, выехал с фланга со своим орудием, установленным на джипе. Он продолжал вести огонь, подбив три танка Patton, пока четвертый не уничтожил.

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Поражение американских танков в Пакистане вынудило заменить Patton на танки М-60 после войны 1965 года. Индия смогла уничтожить значительное количество танков Patton, переданных Пакистану во время индо-пакистанской войны 1965 года, благодаря сочетанию тактики и технологий. Одним из тактических приемов были противотанковые мины, которые эффективно выводили танки из строя на своем пути. Индийская армия также использовала безоткатные ружья, которые могли пробивать броню танков. И наконец, индийские истребители наносили удары по пакистанским танкам с воздуха.