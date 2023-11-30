Министерство обороны России (МО РФ) опубликовало в своих рекламных материалах видеоролики с участием снайперов-одиночек или пар снайпер-стрелок, поражающих цели на большом расстоянии. Поражения целей фиксируются с помощью оцифрованных оптических прицелов и прицельных систем.

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Конфликт между Россией и Украиной обладает всеми тремя характеристиками, которые, естественно, обеспечивают большое количество снайперских перестрелок. По сути, это длительная сухопутная война, в которой контроль над территорией является важной стратегической целью, а также классическая окопная и артиллерийская война на истощение.

Между тем, в начале ноября 2023 года российская оборонная промышленность представила новую снайперскую винтовку с болтовым затвором. Это позволяет предположить, что она была разработана с учетом неотложных потребностей и что снайперские дуэли еще более интенсивны, чем сообщается в украинских и российских СМИ.

Согласно сообщению издания «РИА Новости», российский снайпер-доброволец с позывным «Череп» провел четыре дня в засаде и в итоге поразил противника одним выстрелом. В 22-секундном ролике видно и то, как зеленый опознавательный прицел расположен по центру шлема. Оружие стреляет, и видно, как пуля пролетает (воздух огибает объект) в левой верхней части экрана. Голова солдата мгновенно исчезает - или падает. Звук также фиксирует, как затвор досылается в патронник для следующего выстрела. Это позволяет предположить, что видео снято не с прицела винтовки, а с прицела корректировщика.

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Снайпер стреляет по другой цели, на этот раз из положения лежа. На инфракрасных кадрах видно, как пуля поражает объект, предположительно в голову, скрытую за ветками и сучьями. «Череп» в течение четырех световых дней терпеливо ждал, когда боец Вооруженных сил Украины покажет голову из-за веток. Российскому бойцу потребовалось буквально несколько секунд, чтобы поймать цель и выстрелить, говорится в сообщении «РИА Новости».

С 19 по 24 ноября 2023 года и Россия, и Украина провели в средствах массовой информации ряд акций, посвященных подвигам своих снайперов. 19 ноября МО РФ опубликовало графическое видео снайперских пар из своих воздушно-десантных войск в Артемовске на востоке Украины в Донецке. На видео один из них находится в комнате дома, где снайпер перед выстрелом опирает установленное на треноге болтовое ружье на стол. На видеозаписи, снятой в тепловизионном режиме, видно, как пуля стремительно проносится по воздуху и попадает в голову. Как сообщается, российские бойцы вели прицельный огонь с расстояния более 1 км, меняя позицию после каждого выстрела.

Вслед за этим главное управление безопасности Украины (СБУ), сообщило, что их снайпер установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии почти 3,8 км. СБУ добавила, что предыдущий рекорд составлял 3,5 км. На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно, как двое российских солдат стоят на укрепленной позиции, когда пуле, выпущенной из винтовки «Властелин горизонта», понадобилось около 11 сек, чтобы преодолеть расстояние и поразить одного из них. Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя способность эффективно работать на очень больших расстояниях, говорится в сообщении СБУ.

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24 ноября 2023 года RuMoD опубликовало видео, на котором российский солдат со снайперской винтовкой типа «Булл-пап» ведет прицельный огонь, а над ним пролетает БПЛА. Вместе со своим товарищем, вооруженным штурмовой винтовкой, он перемещается в высокую траву, и дуэт начинает самостоятельное наблюдение за целями. С нескольких ракурсов, с камеры на теле разведчика и с третьей камеры, видно, как он выпускает патрон, а разведчик, предположительно, дает ему словесное подтверждение о попадании. На тепловизионном изображении видно, как два человека движутся на расстоянии, и один из них, похоже, попадает в прицел. Затем пара быстро меняет позицию.

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Внутри поврежденного здания видна еще одна пара снайперов-разведчиков (неясно, являются ли они предыдущими), которые ведут огонь стоя, из-за разрушенной стены, а их оружие и прицелы стоят на треногах. Три снаряда выпущены с разных позиций и из разных частей здания, но на кадрах, снятых корректировщиком, не видно окончательного попадания в солдата. RuMoD заявило, что эти снайперы оказывали огневую поддержку бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара, и с февраля 2022 года уничтожили почти целый батальон противника (прим. в батальоне около 600-800 солдат).