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Первый спутник Северной Кореи не представляет угрозы для ВМС США

Северокорейский военный спутник-разведчик «Манриген-1» сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз.
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Запуск первого спутника Северной Кореи и фотографирование важнейших военных и гражданских центров США и их союзников дает Пхеньяну элементарные возможности для наблюдения за космосом, но не представляет существенной или решающей угрозы для ВМС США.

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По информации информационно-аналитического издания Military Balance, Пхеньяну потребуется множество других спутников и возможностей запуска космических аппаратов, чтобы убедительно изменить военный баланс в свою пользу, а до космической державы ему еще далеко. Однако это не означает, что общий военный потенциал Северной Кореи следует недооценивать, особенно если учесть, что она представила ряд новых баллистических ракет, беспилотников, крылатых ракет и подводных лодок.

Американско-южнокорейско-японская и северокорейская боевая мощь взаимно сдерживают друг друга, всегда оставаясь ниже определенного порога, что проявляется в периодических военных столкновениях и балансировании на грани войны. Более того, дипломатическая поддержка Северной Кореи со стороны России и Китая дополняет военный потенциал, обеспечивая паритет перед качественно превосходящими силами Сеула, Токио и Вашингтона против Пхеньяна, Пекин и Москвы.

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28 ноября 2023 года Северная Корея через свое официальное информационное агентство KCNA сообщила, что ее недавно запущенный спутник передал детальные изображения Белого дома, Пентагона США и американских атомных авианосцев. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын просмотрел эти снимки.

Спутник также сфотографировал военно-морскую базу США, верфь и аэродром в Вирджинии, сообщило агентство KCNA, добавив, что на снимках присутствуют четыре американских атомных авианосца и один британский авианосец. 21 ноября 2023 года Пхеньян предпринял третью попытку запуска своего военного разведывательного спутника «Манриген-1» на борту ракеты-носителя Chollima-1. Предыдущие запуски в мае и августе 2023 года не смогли достичь орбиты.

Возможности спутника и то, содержит ли он российские или китайские технологии, на конец ноября 2023 года пока неизвестны. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что успешный запуск был произведен с учетом уроков, извлеченных из неудачных запусков, и стал развитием технологий запуска баллистических ракет, которыми располагает Северная Корея.

Поскольку ВМС США являются основной службой, задействованной преимущественно на океанском театре военных действий против Северной Кореи на северо-востоке Азии - и, соответственно, России или Китая - эффективность Malligyong-1 может быть лучше оценена только по тому, как она отслеживает американские военные корабли. Спутник не представляет собой значительного скачка в военном потенциале или смертельной угрозы для ВМС США. Надводные военные корабли играют лишь сдерживающую роль, когда цель состоит в том, чтобы быть заметными и донести политическое утверждение с помощью военных средств. Другими словами, крупные военные корабли должны быть видны, когда они подплывают к точке столкновения. Главная роль ВМС США заключается в проецировании силы и обеспечении зонтика безопасности для своих союзников в регионе. Для этого видимость - самый важный фактор. Именно поэтому они используют авианосные ударные группы.

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Издание Reuters цитирует эксперта по спутниковым снимкам из Центра исследований нераспространения им. Джеймса Мартина Дэйва Шмерлера, который заявил, что спутник, несомненно, может видеть большие территории или военные корабли, как утверждает Северная Корея, поскольку даже камера среднего разрешения может предоставить Пхеньяну такую возможность. Но насколько полезны эти изображения, зависит от того, для чего они хотят их использовать. Со слов Шмерлера, чтобы спутники со средним разрешением были полезны в войне, Северная Корея должна запустить целую группировку, чтобы обеспечить более частые пролеты над важными объектами. Космическое агентство Северной Кореи заявило, что стремится к этой цели, признав при этом, что ему предстоит пройти долгий путь. Это большой скачок для них - перейти от нуля к чему-то, но пока США не увидят снимки, которые они собирают, американские военные будут строить догадки о том, как они их могут использовать.

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Фотография государственных СМИ, на которой Ким рассматривает спутниковые снимки вместе со своей дочерью, также предполагает, что они могут быть панхроматическими - тип черно-белой фотографии, чувствительной ко всем длинам волн видимого света. В декабре 2022 года Северная Корея опубликовала панхроматические снимки центра Сеула после запуска ракеты. В МИД КНДР на то время сообщили о том, что это было испытание систем управления спутником, получения изображений и передачи данных для своего будущего военного разведывательного спутника.

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Теги

спутник вмс сша военная разведка военный шпионаж корейская народная армия
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