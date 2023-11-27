Компания Planetside Software обновила новый инструмент для создания и рендеринга неба Terragen Sky.

Terragen Sky представляет программное обеспечение, доступное на конец ноября 2023 года в режиме раннего доступа. Данное ПО позволяет использовать возможности приложения для создания ландшафтов Planetside используя упрощенный пользовательский интерфейс и рабочий процесс. Среди новых возможностей последнего обновления - улучшенная синхронизация с такими приложениями, как Unreal Engine, поддержка вывода в 32K и вывод в формате HDR.

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В отличие от Terragen, который также генерирует рельеф и инстанс-объекты, такие как скалы, Terragen Sky ориентирован на создание CG-неба и отличается более оптимизированным пользовательским интерфейсом и интуитивно понятным рабочим процессом. Помимо элементов неба для матовых картин или задников для VFX, Terragen Sky может генерировать 360-градусные HDRI, которые можно использовать в качестве освещения окружения в инструментах DCC и игровых движках.

Функция Live Send 360 в Terragen Sky экспортирует текущее небо в виде 360-градусного снимка, создавая живую связь с приложениями, автоматически обновляющими изображения окружения, такими как OctaneRender, Unreal Engine и V-Ray. В последнем обновлении появились новые опции, позволяющие контролировать время повторной синхронизации, в том числе при изменении положения солнца, как показано в видеоролике.





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Кроме того, появилась возможность рендеринга в формате .hdr, а для пользователей Terragen Professional максимальное разрешение рендеринга увеличено до 32K (32768x16384px). Terragen Sky доступен в раннем доступе только для Windows. Студия Planetside Software пока не объявила окончательную дату релиза.