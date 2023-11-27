Первая Half-Life обновила рекорд по пиковому онлайну в Steam.

В ноябре 2023 года компания Valve отметила 25-ю годовщину Half-Life довольно серьезным обновлением оригинальной игры. Игра получила улучшенную поддержку современных мониторов, разрешений и аппаратного обеспечения ПК, а также совершенно новый контент в виде новых многопользовательских карт. Обновление можно считать успешным, поскольку оно позволило игре достичь нового рекордного показателя одновременного количества игроков.

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При всей известности и популярности серии Half-Life, оригинальная игра не так часто собирает большое количество геймеров, что вполне объяснимо для игры, которой уже более двух десятков лет. Как правило, количество одновременных игроков в Half-Life не превышает тысячи человек в месяц. Однако после выхода обновления в честь 25-ти летнего юбилея от Valve количество игроков резко возросло.

По данным сервиса Steam Charts, Half-Life достигла нового рекордного показателя - 33 467 одновременных игроков, что почти на 650% больше октябрьского показателя 2023 года. Значительно увеличилось и среднее количество игроков: с 517 игроков в октябре до чуть менее 4 тыс. игроков в ноябре 2023 года.





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Беглый взгляд на многопользовательскую игру показывает, что это не все любители одиночной игры: в игре имеется множество активных и хорошо заполненных многопользовательских серверов. Учитывая все это, сейчас самое время установить игру, хотя бы для того, чтобы сыграть на новых многопользовательских картах Valve, созданных для того, чтобы довести движок игры до предела своих возможностей.