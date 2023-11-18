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Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов

Япония увеличит расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта страны к 2027 году
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США одобрили потенциальную продажу 400 ракет «Томагавк» Японии в рамках сделки стоимостью $2,35 млрд долларов. Министр обороны Японии Минору Кихара объявил, что Токио начнет закупать крылатые ракеты в 2025 году с опережением графика.

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Ожидается, что пакет будет включать 400 ракет «Томагавк», 14 тактических систем управления оружием «Томагавк», программное обеспечение, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщили в Пентагоне.

Заявление, направленное на укрепление обороноспособности Японии перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью, было сделано после того, как японский министр встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне. Североатлантический союз будет укреплен тесным сотрудничеством, заявил министр обороны Японии Минору Кихара, который впервые посетил США с момента своего назначения главой минобороны в октябре 2023 года.

Со слов Кихара, это время исторического импульса в американо-японском альянсе. Япония поддерживает смелые решения правительства США инвестировать в передовые средства. Япония увеличит расходы на оборону до 2% от валового внутреннего продукта страны к 2027 году.

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Япония намеревалась закупить до 400 ракет «Томагавк» версии Block V в 2026 финансовом году и в 2027 году. Однако, чтобы расставить приоритеты в ускорении развертывания, Токио, как сообщается, решил начать закупку оружия на год раньше запланированного срока, заменив до половины ракетных установок более старым вариантом, то есть Block IV.

Япония объявила в декабре 2023 года, что выделила более $2 млрд на закупку ракет «Томагавк» американского производства для своих эсминцев ВМС в рамках наращивания обороноспособности для сдерживания Китая и Северной Кореи. Ракеты «Томагавк» обеспечат Японии возможности для нанесения ответных ударов, предусмотренные новой оборонной политикой, обнародованной в декабре 2022 года. Дальность полета крылатой ракеты Block V «Томагавк» составляет более 1,6 тыс. км, что делает ее идеальным оружием для Японии.

В сообщениях японских СМИ указывалось, что правительство решило модернизировать все восемь своих эсминцев Aegis к 2027 финансовому году, чтобы на них можно было установить крылатые ракеты. Закупки «Томагавк» являются частью более важной стратегии, в соответствии с которой Токио намерен потратить около $38 млрд в течение следующих пяти лет на развертывание ракет, способных поражать вражескую цель с большого расстояния.

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Восприятие угрозы включало совместное патрулирование Китаем с Россией вокруг Японии, а также большое количество китайских военных вокруг спорных островов Сенкаку. Острова Сенкаку, известные Китаю как острова Дяоюйдао, представляют собой группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море примерно в 70 км к северо-востоку от Тайваня и остаются объектом спора между Токио и Пекином. По данным японских властей, в связи с маневрами Китая вдоль Тайваньского пролива у Японии возникают опасения по поводу территории острова.

Крылатые ракеты «Томагавк» являются высокоточным оружием, которое может точно поражать цели даже в хорошо охраняемом воздушном пространстве. Эти ракеты запускаются с кораблей и подводных лодок. Крылатые ракеты могут разрушать здания и оставлять воронки шириной до 6 м. Они мощны, потому что могут переносить типичную боеголовку весом около 450 кг. Эти ракеты большой дальности были сконструированы для полета на малых высотах и дозвуковых скоростях, что затрудняло их обнаружение радарами. Они могут продвинуться далеко во враждебные районы.

США обладают запасом примерно в 4 тыс. ракет, которые широко используются в Ливии, Сирии и Ираке. Ожидается, что 100 из них будут использоваться ежегодно для обучения и тестирования.

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На ноябрь 2023 года Великобритания является эксклюзивным экспортным рынком «Томагавков». Кроме того, Австралия выразила заинтересованность в приобретении ракет, которые могут быть модифицированы для запуска с ее нынешнего флота подводных лодок. Однако массовый заказ Японии привлек внимание ее региональных противников.

Вариант Block IV имеет встроенный канал передачи данных, который позволяет переключать цели во время полета ракеты и может задерживаться на длительное время. В отличие от этого, вариант Block V обладает технологическими достижениями следующего поколения, которые позволяют оружию атаковать движущиеся корабли в море во время полета, огибая поверхность океана за пределами видимости радара, которую могут обнаружить противники.

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По данным военного министерства Японии, ракеты наземного базирования будут развернуты в 2026 году, корабельного базирования - в 2028 году, а авиационного базирования - в 2030 году.

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