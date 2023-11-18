ОАЭ объявляют о новом пенсионном законе для разведенных и овдовевших женщин
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Пенсионное управление ОАЭ представило новый федеральный указ-закон о пенсиях в ОАЭ. Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения (GPSSA) объявило о новом федеральном указе-законе о пенсиях для граждан Объединенных Арабских Эмиратов.
Новый закон распространяется на новых участников, которые впервые выйдут на рынок труда Эмиратов. Действующий пенсионный закон будет по-прежнему применяться и к нынешним сотрудникам, говорится в сообщении ведомства GPSSA.
Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения объявляет о выпуске нового Федерального указа Закона о пенсиях. Согласно новому пенсионному закону, ключевые положения включают:
- Повышение максимальной заработной платы по вкладному счету для граждан ОАЭ, работающих в частном секторе, с 50 000 до 70 000 дирхамов ОАЭ, что по курсу на ноябрь 2023 года составляет с 1 млн 216 тыс. руб. до 1 млн 702 тыс. руб.
- Пенсия рассчитывается как для государственного, так и для частного секторов на основе средней заработной платы по счету взносов за последние шесть лет службы.
- Однако существует семь случаев, когда застрахованное лицо имеет право на получение трудовой пенсии по старости.
- Застрахованная женщина, состоящая в браке, разведенная или овдовевшая, может ходатайствовать о назначении пенсии по старости. Однако минимальный возраст и подписка могут быть снижены, если она является матерью пятерых детей или более.
- Минимальный возраст застрахованного лица должен составлять 55 лет, а срок действия подписки - 30 лет.
- Пенсионер как из государственного, так и из частного сектора имеет право совмещать пенсию со своей зарплатой на новой работе, если срок действия подписки достиг 30 лет.
- Ежемесячный взнос застрахованного лица составляет 26% от заработной платы на счет взносов, из которых застрахованный оплачивает 11%, а работодатель оплачивает 15%. Правительство же ОАЭ оплачивает 2,5% от доли работодателей частного сектора для работающих граждан, чьи взносы составляют менее 20 000, что по курсу на ноябрь 2023 года составляет 485 тыс. руб.
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