Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ОАЭ объявляют о новом пенсионном законе для разведенных и овдовевших женщин

Закон распространяется на новых участников, которые впервые присоединятся к рынку труда ОАЭ.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Пенсионное управление ОАЭ представило новый федеральный указ-закон о пенсиях в ОАЭ. Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения (GPSSA) объявило о новом федеральном указе-законе о пенсиях для граждан Объединенных Арабских Эмиратов.

Новый закон распространяется на новых участников, которые впервые выйдут на рынок труда Эмиратов. Действующий пенсионный закон будет по-прежнему применяться и к нынешним сотрудникам, говорится в сообщении ведомства GPSSA.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения объявляет о выпуске нового Федерального указа Закона о пенсиях. Согласно новому пенсионному закону, ключевые положения включают:

  • Повышение максимальной заработной платы по вкладному счету для граждан ОАЭ, работающих в частном секторе, с 50 000 до 70 000 дирхамов ОАЭ, что по курсу на ноябрь 2023 года составляет с 1 млн 216 тыс. руб. до 1 млн 702 тыс. руб.
  • Пенсия рассчитывается как для государственного, так и для частного секторов на основе средней заработной платы по счету взносов за последние шесть лет службы.
  • Однако существует семь случаев, когда застрахованное лицо имеет право на получение трудовой пенсии по старости.
  • Застрахованная женщина, состоящая в браке, разведенная или овдовевшая, может ходатайствовать о назначении пенсии по старости. Однако минимальный возраст и подписка могут быть снижены, если она является матерью пятерых детей или более.
  • Минимальный возраст застрахованного лица должен составлять 55 лет, а срок действия подписки - 30 лет.
  • Пенсионер как из государственного, так и из частного сектора имеет право совмещать пенсию со своей зарплатой на новой работе, если срок действия подписки достиг 30 лет.
  • Ежемесячный взнос застрахованного лица составляет 26% от заработной платы на счет взносов, из которых застрахованный оплачивает 11%, а работодатель оплачивает 15%. Правительство же ОАЭ оплачивает 2,5% от доли работодателей частного сектора для работающих граждан, чьи взносы составляют менее 20 000, что по курсу на ноябрь 2023 года составляет 485 тыс. руб.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

оаэ эмираты женщины объединенные арабские эмираты пенсии овдовевшие пенсионное обеспечение разведенные
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
4
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
10
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
18
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
15
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
2
Starlink заключила сделку на 90 миллионов долларов на предоставление бесплатного интернета в Мексике
2
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
5
Microsoft начал предупреждать пользователей Windows 11 о необходимости обновления до версии 23H2
2
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
9
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Зарубежные специалисты определили лучшие SSD 2023 года
4
Western Digital уже массово поставляет клиентам жесткие диски объемом 24 ТБ без черепичной записи
+
Потерей миллионов рабочих мест оборачивается в Южной Корее использование ИИ
+
Поставщики оборудования для производства микросхем сообщают о выросших продажах в КНР
+
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
+
Realme GT 5 Pro с 16 ГБ оперативной памяти появился на Geekbench
+
Xiaomi 14 Pro сравнили в области фотографии с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra
+
Глава Пентагона отметил, что необходимо продолжать поддерживать прямой диалог с Шойгу
1
Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
+
Встроенная графика мобильных процессоров Core Ultra на базе Meteor Lake догнала GeForce GTX 1060
6
Астрономы выяснили, почему некоторые планеты уменьшаются в размерах
+

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
62
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
16
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
9
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
7
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
7
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
4
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
15

Сейчас обсуждают

22870
18:09
Это называется "сходство до степени смешения". В данном случае имеются все признаки мошенничества.
Фильм «Брат 3» пока не получил разрешение на прокат от Минкульта
Yilec
18:01
Скорее в косметологии и дерматологии.
Ученые RPI при помощи 3D-принтера создали человеческую кожу с волосяным покровом
Yilec
17:59
Всё ближе к реальности технологии из космооперы Сергея Снегова "Люди как боги".
Ученые RPI при помощи 3D-принтера создали человеческую кожу с волосяным покровом
Марат Аскаров
17:52
Применение в секс индустрии найдет быстро
Ученые RPI при помощи 3D-принтера создали человеческую кожу с волосяным покровом
Yilec
17:48
Поздравляю с очередным прекрасным запланированным взрывом! Маск, ждем следующий!
Второй испытательный полет Starship завершился - выйти на орбиту не удалось
Дмитрий Нестеров
17:40
Огромное количество игр, напиши хоть одну
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Дмитрий Нестеров
17:39
Их и на плойке нет
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Дмитрий Нестеров
17:39
Есть, на пк
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Дмитрий Нестеров
17:38
Там нет эксклюзивов, они уже слили все на пк
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Дмитрий Нестеров
17:38
На сони уже нет эксклюзивов
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем