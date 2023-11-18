Пенсионное управление ОАЭ представило новый федеральный указ-закон о пенсиях в ОАЭ. Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения (GPSSA) объявило о новом федеральном указе-законе о пенсиях для граждан Объединенных Арабских Эмиратов.

Новый закон распространяется на новых участников, которые впервые выйдут на рынок труда Эмиратов. Действующий пенсионный закон будет по-прежнему применяться и к нынешним сотрудникам, говорится в сообщении ведомства GPSSA.

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Главное управление пенсионного обеспечения и социального обеспечения объявляет о выпуске нового Федерального указа Закона о пенсиях. Согласно новому пенсионному закону, ключевые положения включают: