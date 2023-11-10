Американка сомалийского происхождения Надя Мохамед избрана первым чернокожим и первым мусульманином мэром Сент-Луис-парка.

Бывшая беженка Надя Мохаммед вошла в историю после того, как была избрана мэром миннесотского города Сент-Луис-Парк, что сделало ее первой американкой сомалийского происхождения, избранной избирателями мэром в Соединенных Штатах. Семья Мохаммед переехала в округ Хеннепин, когда ей было 10 лет.

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Около 59% избирателей проголосовали за 27-летнию девушку, которая победила Дейла Андерсона, бывшего банкира, на выборах 7 ноября 2023 года.

По данным американских СМИ, она проводила предвыборную кампанию, обещая вернуть обществу подотчетность и прозрачность.

«Я глубоко польщена всеобщей поддержкой. Эти выборы имеют важное значение, и я искренне благодарна за возможность возглавить этот великий город. Помните, это веха, а не пункт назначения. Спасибо всем», - написал Надя Мохаммед на платформе X.

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Как мэр, Надя Мохаммед будет управлять городом и отвечать за деятельность исполнительной власти. Она также будет председательствовать в американском городском совете.