Руководитель направления новых брендов Союза торговых центров и совладелица розничной группы REC+Retail Наталья Кермедчиева рассказала изданию ТАСС, что права покупки на субаренду сети Adidas в России получила структура владельца «Стокманна» и Lamoda.

Весной 2024 года в Москве откроются первые магазины нового бренда. Выбор останется неизменным, но цены могут увеличиться в пределах 20%. В заявлении компании Adidas, опубликованном в марте 2022 года, говорилось, что бренд приостановит свою деятельность в России и временно закроет розничные магазины.

Осенью 2022 года компания решила сократить свою деятельность в стране. Убыток бренда в размере €100 млн в третьем квартале 2022 года стал результатом приостановки деятельности в России и привело к убытку более 28%. Во втором квартале по той же причине компания Adidas понесла убытки в размере €104 млн.

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В середине мая 2023 года немецкий производитель планировал продать свой бизнес в России иностранному инвестору. В июне 2023 года турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group обсуждали покупку российской сети Adidas.