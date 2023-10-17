«Мегафон» прокачал сеть в альма-матер Пушкина
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Благодаря модернизации сети LTE пользователи Мегафона в Царском Селе (ныне город Пушкин) получили возможность быстрее скачивать файлы из интернета, просматривать видео в HD-качестве и комфортнее общаться посредством видео звонков.
Пушкин, объект Всемирного наследия, может похвастаться впечатляющим набором архитектурных памятников, дворцов, музеев и парков. Центр многих ежегодных культурных мероприятий в городе привлекает многочисленных туристов, которые публикуют свои впечатления в социальных сетях, ведут прямые трансляции и видео звонки. Все это создает нагрузку на мобильную сеть. Технические специалисты «МегаФона» оснастили базовые станции новым оборудованием, позволяющим увеличить пропускную способность сети и удовлетворить растущий спрос на услуги мобильной связи.
В основном работа велась в локациях с высокой посещаемостью. «МегаФон» использовал высокочастотный диапазон для повышения мощности сигнала, что позволило ему обслуживать больше абонентов на высокой скорости и быстрее, чем любой другой поставщик сигнала.
Российская телекоммуникационная компания «МегаФон» активно способствует улучшению условий связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2023 году инженеры оператора также завершили работы по расширению сети в Гатчине, Сосновом Бору, Всеволожске и Тихвине Ленинградской области, а также в парке «Сосновка» — крупнейшем лесном массиве в черте города.
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