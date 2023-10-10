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«Яндекс.Бизнес» стал доступен в Казахстане
Сервис «Яндекс Бизнес» расширил географию своего присутствия и начал работать на территории Казахстана с 10 октября 2023 года.

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«Яндекс» объявил о запуске «Яндекс.Бизнеса» в Казахстане — сервиса, расширяющего маркетинговые возможности для казахстанских предпринимателей.

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В центре внимания сервиса находятся владельцы малого и среднего бизнеса. «Яндекс.Карты» позволяют добавить в поиск компанию, даже если у нее нет собственного сайта. В профиле организации пользователи имеют возможность включить информацию о предлагаемых товарах и услугах, контактную информацию и другие актуальные детали работы. «Яндекс.Бизнес» предлагает рекламодателям возможность оформить рекламную подписку для публикации рекламы в геосервисах, поиске и социальных сетях.

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Объявления создаются и размещаются автоматически с помощью алгоритмов, все что нужно сделать пользователям, так это ввести информацию о продуктах и акциях, указать свой бюджет и прикрепить фото. На первые три месяца действия рекламной подписки промокод предоставляется вместе с промокодом «Яндекса». Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Казахстане появится доступ к голосовому помощнику «Яндекса» под названием «Алиса» на казахском языке.

#россия #технологии #казахстан #информационные технологии #сервисы #«яндекс» #«яндекс бизнес» #«яндекс.карты»
Источник: kommersant.ru
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Hivi77
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Да вся новость ошибка, половина китайцев истинные евреи, и тоëта террористическая организация, особенно секта пикапов.
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Дмитрий
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Alex-IT
11:28
Зато твои чистейшая правда...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
11:27
У неё видимо своей версии нет, на каких-то реальных историков ссылается, которые по факту под заказ пишут работы.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
11:25
Такое ощущение, что там забористую травку курят, а со всем миром не делятся засранцы...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
11:25
Это есть такое)) Британцы вообще интересный народ, как и американцы. То негры были рабами, то президентом стал негр. То индусы были на положении почти рабов, то индуса во главе страны поставили...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
11:23
Вот теперь то они точно дружить перестанут, когда вся помощь для Украины перекочует в Израиль... То хохлы главными антисемитами рискуют стать, за такую несправедливость))
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Андрей Колпаков
11:22
Термопасту менять следует только в трех случаях - когда хочешь заработать на оказании услуг помешанным на замене термопаст, перед первой установкой или перед продажей б/у изделия незнакомому человеку....
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
Alex-IT
11:21
Откуда у арабов трофейное украинское (американское оружие)???
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Alex-IT
11:20
В российской элите столько евреев, что по радио уже должны 7:40 играть вместо попсы, а в каждой забегаловке мацу подавать.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
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