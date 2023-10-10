Сервис «Яндекс Бизнес» расширил географию своего присутствия и начал работать на территории Казахстана с 10 октября 2023 года.

«Яндекс» объявил о запуске «Яндекс.Бизнеса» в Казахстане — сервиса, расширяющего маркетинговые возможности для казахстанских предпринимателей.

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В центре внимания сервиса находятся владельцы малого и среднего бизнеса. «Яндекс.Карты» позволяют добавить в поиск компанию, даже если у нее нет собственного сайта. В профиле организации пользователи имеют возможность включить информацию о предлагаемых товарах и услугах, контактную информацию и другие актуальные детали работы. «Яндекс.Бизнес» предлагает рекламодателям возможность оформить рекламную подписку для публикации рекламы в геосервисах, поиске и социальных сетях.

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Объявления создаются и размещаются автоматически с помощью алгоритмов, все что нужно сделать пользователям, так это ввести информацию о продуктах и акциях, указать свой бюджет и прикрепить фото. На первые три месяца действия рекламной подписки промокод предоставляется вместе с промокодом «Яндекса». Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в Казахстане появится доступ к голосовому помощнику «Яндекса» под названием «Алиса» на казахском языке.