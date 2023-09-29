Законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, был внесен в Госдуму РФ президентом России Владимиром Путиным.

Текст инициативы направлен на одобрение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Правительство РФ представило президенту такое предложение. В Кабмине РФ также посчитали, что денонсация конвенции не нарушит конституционные гарантии прав национальных меньшинств, поскольку в российском законодательстве для этого есть соответствующие положения.

На национальные меньшинства в государствах-членах Совета Европы распространяются положения Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. В документе прописаны права граждан этих категорий, которые включают свободу слова, собраний и их первые поправки, а также право использовать и раскрывать любую обнаруженную ими информацию, независимо от их собственного языка, религии и тому подобного.

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