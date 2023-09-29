В CS2 вышло обновление - временно выключена возможность смотреть demo
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Разработчики Counter-Strike 2 выпустили небольшой патч, призванный исправить ряд багов, включая зависание в Обычном режиме матчмейкинга. Размер: 553 Мб.
- Исправлены случаи, когда музыка переставала работать в конце раунда.
- Установлены максимумы для консольных для функций: r_texture_stream_max_solve, r_character_decal_solve, r_fullscreen_gamma.
- Исправлены графические процессоры AMD в Linux для правильного отображения дыма, включая вдыхание дыма.
- Изменена анимация, изображающая действие выброса гранаты.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки летали над землей во текущих время раундов.
- Mirage и Overpass были исправлены и улучшены, включая некоторые апдейты, основанные на исправлении мелких ошибок.
- Исправления ошибки в улучшения оружия и наклеек, а также множество исправлений и обнове боеприпасов.
- Изменен оттенок балаклавы Солдата Феникса с зеленого на красный и исправлен исходный цвет.
- Агенты спецназа, не имевшие при себе подсумков, были отредактированы и исправлены.
- Расширена область клика по кнопкам возврата в меню покупки и увеличена область клика.
- Исправлена ошибка, из-за которой панель смерти оставалась видимой на экране даже после быстрого возрождения.
- Временно отключена запись CSTV и демонстрационные записи, чтобы позволить большему количеству геймерам играть. Также это касается и тех, кто следил за игрой своих друзей, через просмотр матчей.
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