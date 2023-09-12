Компания Mujin анонсировала роботизированную систему TruckBot, предназначенную для разгрузки грузовиков и морских контейнеров. Комплекс значительно повышает эффективность этого процесса, позволяя выгружать из грузовика до 1 тыс. коробок с продукцией в час.

Разгрузка прицепов и контейнеров на складах может отнимать много времени, создавая узкие места в цепочках поставок. Кроме того, эта изнурительная работа часто выполняется вручную, что влечет за собой определенные риски для обслуживающего персонала. Платформа TruckBot предназначена для решения существующих проблем путем полной автоматизации процесса.

Конструкция робота предусматривает использование специальной стрелы с конвейерной лентой для захвата и перемещения коробок. Положение стрелы регулируется по горизонтали и вертикали. TruckBot способен перемещаться на 15 м внутри грузовика или морского контейнера, а максимальный вес захваченных коробок превышает 20 кг. После перемещения по ленте грузы попадают на стандартный конвейер.





Робот использует технологию современную систему под названием MujinController, которая позволяет ему работать полностью автономно, планируя наиболее эффективную схему действий. Это сводит к минимуму время простоя и максимизирует производительность. TruckBot может работать в паре с роботом-штабелером для перемещения коробок на складские поддоны.