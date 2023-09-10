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Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
Игрок понес огромную потерю, поскольку Steam заблокировал его аккаунт. Чтобы разблокировать его, он должен предоставить доказательства, которыми обладают немногие.

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Многие из нас могут подумать, что купив игру в Steam, пользователь получит к ней доступ в любое время и в любом месте — иными словами: ничто не помешает нам играть в нее где угодно, лишь бы у нас был доступ к компьютеру. На самом деле это не совсем так, как выяснил незадачливый игрок, аккаунт которого заблокировала компания Valve.

Эту тему не стоило бы разглашать, если бы не тот факт, что пользователь потерял таким образом крупную сумму денег, не говоря уже о самих играх, и чтобы их разблокировать, ему приходится предоставить доказательства, которые мало у кого есть.

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История, описанная на портале Reddit, указывает на то, что игрок годами имел одну и ту же учетную запись Steam, покупал игры и, как он сам признался, торговал через нее скинами, что абсолютно законно на сентябрь 2023 года.

В мае 2023 года он уехал из Германии в Объединенные Арабские Эмираты, а в августе 2023 года отправился в отпуск в Турцию. Все это время он продолжал использовать свою учетную запись Steam на том же ноутбуке. Смена местоположения и продажа инвентаря на сумму около $500, связанного с учетной записью Steam, заставили Valve предположить, что кто-то другой мог получить доступ к учетной записи и заблокировала аккаунт.

Ситуация неприятная, хотя систему защиты можно похвалить за такое решение, ведь если бы аккаунт действительно был захвачен третьими лицами, этот шаг обеспечил бы безопасность владельца аккаунта. Проблема в том, что для снятия блокировки Steam требуется код с электронной почты, который использовался для создания учетной записи в 2005 году и доступ к ней уже утрачен. Можно было махнуть рукой на аккаунт и создать новый, но на счету у игрока были различные скины на сумму около $20 тыс., что в пересчете на текущий курс российского рубля составляет около 2 млн руб.

Похожая проблема может возникнуть и у других владельцев дорогостоящих аккаунтов, которая связана с внесенными в последние годы молчаливыми изменениями в политике учетных записей в Steam. Проблема может возникнуть не только при смене местоположения, но и при внесении некоторых изменений в профиль, как обнаружил профессиональный геймер Брэдли Фодор. Он пытался связаться со службой поддержки, но, поскольку его учетная запись имеет «большую ценность», они запрашивают оригинальные ключи, созданные много лет назад, а сами пользователи не могут их найти или удаляют их по разным причинам. Фодор впоследствии вспомнил о том, что ключ хранился на ПК, но из-за сбоя в операционной системе ее пришлось переустанавливать и удалять все с жесткого диска в 2011 году.

Данные истории показывают, что стоит иметь где-нибудь сохраненный код, используемый для активации вашего аккаунта Steam. На сентябрь 2023 года он мало у кого есть, что может обернуться источником немалых проблем в будущем.

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#игры #steam #блокировка #сервис #игровые новости #аккаунт #учентная запись
Источник: reddit.com
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