Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что аэрокосмическая компания SpaceX ещё не готова к проведению следующего испытательного полёта своей гигантской ракеты Starship.

Американское федеральное авиационное агентство (FAA) закрыло расследование аварий космического корабля SpaceX Starship и мегаракеты Super Heavy.

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Starship и Super Heavy впервые успешно взлетели 20 апреля 2023 года в 8:33 по североамериканскому времени с орбитальной стартовой площадки на звездной базе в Техасе. Затем космический аппарат поднялся на максимальную высоту в 38 км над Мексиканским заливом. Вскоре после этого транспортное средство загорелось из-за утечки топлива в задней части ракеты-носителя Super Heavy, что в конечном итоге привело к разрыву связи с главным бортовым компьютером транспортного средства. Это привело к потере связи с большинством разгонных двигателей и, в конечном счете, контроля над транспортным средством. Фактически, неудача SpaceX также вызвала резкую критику со стороны экологических активистов.

Согласно отчету Службы охраны рыбы и дикой природы США, в результате неудачного запуска образовалась груда обломков площадью 385 акров. В результате, куски бетона были отброшены более чем на 1 км от стартовой площадки, возник лесной пожар площадью 1,5 Га, облака дыма и бетонные склады на расстоянии до 10 тыс. км к северо-западу от взлетно-посадочной полосы.

Хотя FAA завершило расследование, это не послужило сигналом к возобновлению запусков Starship. Компании, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, пришлось принять 63 меры по устранению последствий, чтобы предотвратить повторение аварии. FAA заявило, что корректирующие действия включают в себя перепроектирование оборудования транспортного средства для предотвращения утечек и возгораний, а также перепроектирование стартовой площадки для повышения ее долговечности.





«SpaceX должна осуществить все корректирующие действия, которые влияют на общественную безопасность, а также подать заявку и получить изменения лицензии от FAA, которые отвечают всем применимым требованиям безопасности, охраны окружающей среды и другим нормативным требованиям до следующего запуска Starship», - говорится в заявлении FAA.

SpaceX в своем официальном релизе объяснила, что в качестве дополнительной корректирующей меры они расширили систему пожаротушения, уже установленную на Super Heavy, для предотвращения пожара в машинном отделении в будущем. SpaceX также внесла значительные усовершенствования в орбитальную стартовую площадку и систему крепления, чтобы предотвратить повторение поломки взлетно-посадочной полосы, наблюдавшейся во время первого летного испытания. Эти усовершенствования включают значительное укрепление несущего фундамента и добавление противопожарных дефлекторов.