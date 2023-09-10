Каждый месяц Pinterest пользуется 130 млн человек, поэтому социальная платформа использует машинное обучение, чтобы найти для своих пользователей что-то новенькое.

Сервис Pinterest использует технологию искусственного интеллекта, чтобы лучше представлять пользователей с различными формами тела и оттенками кожи.

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Ранее платформа Pinterest представил функцию Skin Tone, которая позволяет пользователям искать одежду, соответствующую оттенкам кожи, которые отражают их самих. Компания утверждает, что эта идея была вдохновлена поведением пользователей и культурно критическими дискуссиями вокруг репрезентации тела.

По словам разработчиков, на сентябрь 2023 года Pinterest внедряет новые технологии, связанные с типом тела, в свой набор инклюзивных инноваций в области искусственного интеллекта. Первая технология, которая использует очертания, размер и формуляр для идентификации различных типов телосложения на более чем 5 млрд изображений на платформе. С добавлением передовой технологии New Body Type к набору Pinterest в 5 раз увеличили представленность различных типов телосложения на платформе. Улучшив понимание визуального контента с помощью технологии компьютерного зрения, Pinterest сформировал свои алгоритмы для улучшения представления типа телосложения и тона кожи в результатах поиска.

Например, если пользователь ищет вдохновляющий наряд для ночного свидания, он увидит результаты, которые охватывают различные типы телосложения и диапазоны оттенков кожи. В рамках этой разработки Pinterest сотрудничал с Национальной ассоциацией содействия принятию полноты (NAAFA), защитницей моделей и размеров Тесс Холлидей и создателями Pinterest Натали Крейг, Келли Браун и Стефани Брито, чтобы проконсультироваться о потребностях сообщества людей больших размеров.