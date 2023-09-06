Maxsun представила первую в истории видеокарту GeForce RTX 4090 MGG «Mega Gamer» с пятью вентиляторами. Некоторые пользователи отметили, что новинка греется намного сильнее, нежели другие RTX 4090 с меньшим количеством вентиляторов. В Maxsun отреагировали на ситуацию.

GeForce RTX 4090 MGG «Mega Gamer» имеет совершенно уникальный дизайн: стандартный дизайн с тремя слотами и тремя вентиляторами, серебристым кожухом и задней панелью, заключенными в один блок. Уникальность карты заключается в том, что помимо системы охлаждения с тремя вентиляторами сверху, карта также оснащена двумя крошечными вентиляторами по бокам, которые могут помочь в охлаждении гигантского набора алюминиевых ребер, которым может похвастаться эта карта. Этот стек ребер имеет площадь поверхности 7 тыс. мм. кв., предназначенную исключительно для охлаждения видеокарты.

На боковой стороне видеокарты также имеется красивая светодиодная панель RGB, которую можно полностью настроить. Карта имеет полностью настроенную печатную плату и небольшой заводской ОС, сохраняя при этом TDP 450 Вт (питание от одного разъема 12VHPWR).

Пользователь из Китая недавно приобрел видеокарту MaxSun GeForce RTX 4090 MGG, и после некоторых первоначальных тестов результаты, которые он получил, были весьма тревожными. Не имело значения, запускал ли он игру или FurMark, температура графического процессора всегда превышала 80°C, а температура HotSpot достигала 100°C. Карта не подвергалась разгону, а температура в помещении составляла 27 - 28°С утром и 20°С ночью, как сообщил пользователь. Открытие боковой панели корпуса действительно снизило температуру на несколько градусов, но эти температуры действительно вызывают беспокойство, учитывая объем охлаждения, который может предложить эта карта.

Обсудив этот вопрос со службой поддержки, представители MaxSun ответили, что с этими температурами все в порядке. GeForce RTX 4090 MGG «Mega Gamer» должна быть в районе 60 - 65°C под игровой нагрузкой и выше. при использовании FurMark температура составляет около 70 - 75°C. Так что, возможно, пользователи, отвечающие за поддержку клиентов в MaxSun, на самом деле не понимают, о чем говорят, или просто их определение «нормального» слишком диковинно. Другой пользователь также подтвердил информацию, сообщив о том, что он также получает гораздо более высокие температуры.

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Все это заставило покупателя вернуть видеокарту, от чего MaxSun сначала отказался, но после некоторых усилий пользователя (например, написания сообщения длиной в 600 слов) ему удалось убедить MaxSun вернуть деньги за карту. Похоже, что карта с пятью вентиляторами может быть только внешним видом и нулевой функциональностью, поскольку она едва ли предлагает какие-либо преимущества в охлаждении по сравнению с широким спектром нестандартных моделей других производителей, а поддержка клиентов оказывается худшей частью.

Сама карта стоит $2,2 тыс., и даже с учетом налогов это на $600 выше рекомендованной розничной цены RTX 4090. Хорошо, что карты MaxSun не продаются за пределами Китая, иначе это было бы воспринято как серьезная проблема.