Последние слухи игровой индустрии указывают на то, что грядущая PlayStation 5 Pro превзойдет стандартную модель PS5, предлагая вдвое большую мощность. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Похоже, что версии этой консоли для разработчиков уже разосланы ключевым разработчикам отрасли.

Сейчас горячо обсуждаются загадочные комплекты, которые позволяют разработчикам игр тестировать и разрабатывать проекты на новых платформах перед их официальным дебютом. Известно, что некоторые из крупнейших производителей игр, такие как Square Enix — ответственная за культовую серию Final Fantasy — вероятно, заполучили в свои руки девкит консоли PlayStation 5 Pro.

Если верить слухам, PlayStation 5 Pro дебютирует во второй половине 2024 года, принеся с собой несколько сильных игр. И речь идет не только об одном из самых ожидаемых эксклюзивов текущего поколения от Insomniac Studio — Marvel’s Wolverine, но также о GTA 6 и Final Fantasy VII Rebirth. Есть предположение, что такие предметы будут доступны с PlayStation 5 Pro, скорее всего, в специальных наборах.

Некоторые эксперты уже предполагают, что PlayStation 5 Pro предложит более продвинутую технику трассировки лучей, которая позволит отображать еще более реалистичное освещение в новых играх. Цена PlayStation 5 Pro будет колебаться в районе $500.

К концу 2024 года текущие модели консолей будут заменены «тонкой» версией и будут доступны по более низкой цене, а модели Pro заменят текущую стандартную модель. PlayStation 5 Pro обещает стать настоящим прорывом в мире консолей. По словам разработчиков, пользователи смогут играть в разрешении 4K с постоянной частотой 60 кадров в секунду, которая станет стандартом до конца текущего поколения.