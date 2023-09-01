В «Сбере» разработали сервис под названием GigaCode, но на 1 сентября 2023 года он доступен лишь нескольким сотням сотрудников компании.

GigaCode способен интегрироваться с такими средами разработки, как Visual Studio Code от Microsoft, PyCharm и IntelliJ IDEA от JetBrains и с рядом других платформ. Согласно описанию, сервис предназначен для автоматического дополнения и генерации программного кода на различных языках. «Сбер» зарегистрировал домен gigacode со страницей входа в сервис JARVIS.

В марте 2023 года «Сбере» разработал нейронную сеть GigaChat, которую научил генерировать фрагменты кода во время диалога с пользователем. В пресс-службе уточнили, что GigaCode, развиваясь параллельно с GigaChat, имеет определенные пересечения с ним. До конца 2023 года сервис откроют и для внешних разработчиков.

В 2023 году Microsoft анонсировала новую версию GitHub Copilot, которая сможет генерировать описания к предлагаемым правкам к проекту. В Российской Федерации доступ к сервису GitHub Copilot заблокирован.