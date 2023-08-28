iPhone 15 Pro Max появится на прилавках лишь через месяц после остальных моделей, то есть где-то с 6 по 13 октября 2023 года.

Демонстрация новейших модификаций iPhone, согласно сведениям с североамериканских операторов, запланирована в 12 либо 13 сентября 2023 годы. Начало торгов предполагается 22 сентября 2023 годы.

реклама

Согласно сообщению инсайдера 9to5Mac, существует большая вероятность того, что iPhone 15 Pro Max не будет готов к поставке к тому времени, когда он должен поступить в продажу. По мнению источника, причина возможной задержки заключается в том, что компания Sony, производитель компонентов камеры смартфона, испытывает трудности с соблюдением сроков поставки необходимых датчиков изображения.

Cреди более прогнозируемых данных iPhone 15 Pro Max - новейшая титановая рама, видеокамера вместе с перископическим зумом, новейший чипсет A17 Bionic, а также возможная сопоставимость быстрой зарядкой мощностью 150 Вт. Однако недавно появилась информация о возможной задержке выпуска iPhone 15 Pro Max из-за проблем с поставками, что может разочаровать некоторых покупателей-энтузиастов.

Однако предполагается, что ни на запланированном мероприятии Apple, ни на представлении серии iPhone 15 эта проблема не отразится. В результате, если остальные три модели iPhone 15, как ожидается, будут поставляться в соответствии с графиком, то выход на рынок iPhone 15 Pro Max может быть отложен. Ранее предполагалось, что мероприятие Apple состоится 12 или 13 сентября 2023 года, как утверждали источники. Затем в статье 9to5Mac было подтверждено это предположение: ключевые операторы связи США рекомендовали своим сотрудникам не просить отгулов в определенные дни, поскольку в скором времени должен состояться важный анонс смартфона.

Многие считают, что iPhone 15 Pro Max появится в продаже не раньше второй половины октября 2023 года из-за вероятной задержки в месяц. Потенциальным покупателям, возможно, придется подождать еще 4 недели в связи с удлинением сроков. Ожидается, что на мероприятии также будут представлены две новые модели Apple Watch.