Американец выиграл в лотерею $1 млрд

Счастливчик из Калифорнии сорвал второй по величине в истории джекпот Powerball, составивший поразительные $1,08 млрд. Победитель может получить весь выигрыш по частям или принять единоразовую выплату в размере $558,1 млн. Данный успех случился после 39 розыгрышей без победителей, начиная с 19 апреля.

Стоит отметить, что вероятность выигрыша главного приза составляет всего 1 к 292 201 338, что делает этот трофей еще более заветным. В ноябре прошлого года другой житель Калифорнии добился впечатляющего успеха, завоевав рекордный для Powerball джекпот в $2,04 млрд.

реклама