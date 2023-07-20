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ddr22 За пост начислено вознаграждение
Участник лотереи Powerball в США выиграл джекпот в 1,08 млрд долларов
Американец выиграл в лотерею $1 млрд

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Счастливчик из Калифорнии сорвал второй по величине в истории джекпот Powerball, составивший поразительные $1,08 млрд. Победитель может получить весь выигрыш по частям или принять единоразовую выплату в размере $558,1 млн. Данный успех случился после 39 розыгрышей без победителей, начиная с 19 апреля.

Стоит отметить, что вероятность выигрыша главного приза составляет всего 1 к 292 201 338, что делает этот трофей еще более заветным. В ноябре прошлого года другой житель Калифорнии добился впечатляющего успеха, завоевав рекордный для Powerball джекпот в $2,04 млрд.

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#американец
Источник: nypost.com
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