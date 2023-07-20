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Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс

Собираем самый лучший и оптимальный компьютер из совершенно нового железа на Алиэкспресс
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Сегодня я вам покажу наилучшее на мой взгляд предложение по комплектующим для ПК с Алиэкспресс только из нового железа, без Б/У по соотношению цена/производительность. Когда вы будете читать эти строки, наверняка цена изменится, но скорее всего не сильно. Надеюсь, мой совет кому-то поможет купить реально мощный ПК за недорого.

Итак, приступим. Основа всего – материнская плата. И я предлагаю взять новейшее достижение китайской промышленности. Материнская плата Erying в комплекте с распаянным мобильным процессором Intel Core 12700H. Это очень мощный современный 20-поточный процессор, которому по плечу любые задачи, в том числе и игры. Да вы не сможете заменить процессор на этой плате, но я не вижу в этом проблемы. В другой раз при апгрейде вы наверняка будете брать комплект материнской платы и процессора. Цена на момент обзора – 27542 р.

 

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Данная материнская плата имеет 2 слота M.2, что очень хорошо.

Далее в комплект мы возьмем за дешево 2 планки памяти Atermiter DDR4 16GB 3200МГц. 2069*2=4138 р. Подитог 31680 р. Таким образом у нас будет 32 Гб оперативной памяти в двухканальном режиме.

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Какой же компьютер без игровой видеокарты. Позвольте представить - новая видеокарта SOYO RTX 3070. Карта способна потянуть любые современные игры. Цена 37066 р. Подитог 68746.

 

В качестве системного накопителя возьмем SSD 1000ГБ Gen4 Kingston за 4590 р. Диск от именитого производителя и имеет положительные отзывы. Подитог 73336 р. Также не забываем, что материнская плата поддерживает два таких накопителя, так что, при желании, можно взять второй такой же.

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По отзывам процессор довольно горячий, что соответствует его мощности. Это означает, что нужно мощное охлаждение и «воздухом» тут не отделаешься. В остужении пылкого нрава процессора нам поможет трехсекционная водянка Aigo ACSE с RGB подсветкой за 6519 р. Подитог 79855 р.

 

Теперь надо выбрать чем все наше хозяйство запитать. Среди китайских блоков питания важно не нарваться на слабый ненадежный блок, поэтому важно описаться на товары, которые уже заказаны много сотен раз и имеют высокий рейтинг от покупателей. Блок питания на 700W SAHARA, имеет очень много заказов и положительные отзывы. Цена 4741 р. Подитог 84596 р.

 

И теперь нам осталось выбрать последний компонент компьютера – корпус. На вкус и цвет все корпуса разные, но я возьму красивый 1STPLAYER FIREBASE X2 за 4855 р. В нем предустановлены 4 цветных вентилятора. Итог 89451 р.


 

Таким образом, за менее чем 90000 рублей мы получаем без оговорок мощный новый игровой ПК. 

И в заключении сравниваю с тем, что можно купить в России. В магазине ДНС вы не сможете за эти деньги подобрать ничего лучше. Посмотрите сами https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/?price=80000-90000&f[623ec446948eaf5b]=26p-i1wt&f[76f563a1337b2a2f]=zyyhm-v7hg2&f[d9c3f037b146917b]=w&fr[fc0a96d46c481658]=no

В этой выборке готовых сборок максимум на что вы можете рассчитывать - это RTX3060 и Core i7 11700, но эта связка намного слабее предложенной мной RTX3070+12700H. Напишите в комментариях - как вам моя сборка?

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