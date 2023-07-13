Чат-бот также предлагается на 40 новых языках, включая арабский, китайский, немецкий и хинди.

Материнская компания Google объявила о внедрении своего чат-бота-конкурента ChatGPT в Европейском союзе и Бразилии, поскольку технологические фирмы усиливают конкуренцию за доминирование в области искусственного интеллекта.

Bard теперь доступен в 27 странах ЕС и Бразилии, а также на 40 новых языках, включая арабский, китайский, немецкий, хинди и испанский, сообщила Alphabet в четверг. “Любопытство и воображение - движущие силы человеческого творчества”, - написали в своем блоге руководитель отдела продуктов Bard Джек Кравчик и вице-президент Амарнаг Субраманья.

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“Будь то ребенок, изобретающий игру, друзья, мечтающие о своем следующем приключении, или предприниматель, придумывающий новую бизнес-идею, наша способность представлять новые возможности является одним из наших самых врожденных человеческих качеств. Вот почему мы создали Bard: чтобы помочь вам исследовать это любопытство, развить свое воображение и, в конечном счете, воплотить ваши идеи в жизнь – не просто отвечая на ваши вопросы, но и помогая вам развивать их”. Alphabet сообщила, что также обновила чат-бота новыми функциями, которые позволят пользователям загружать фотографии, преобразовывать текст в речь, возвращаться к прошлым разговорам и делиться чатами с друзьями.

Alphabet впервые представила Bard, который опирается на данные поиска Google, в феврале, когда пригласила пользователей в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве протестировать чат-бота. Расширенное внедрение Bard произошло через несколько часов после того, как Илон Маск объявил о запуске ИИ-компании xAI, чтобы бросить вызов создателю ChatGPT OpenAI, которого миллиардер обвинил в предвзятости в пользу политики “пробуждения”.

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