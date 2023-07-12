Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства начнется в Румынии в августе, сообщили официальные лица в кулуарах саммита НАТО в Литве. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о программе обучения в Румынии во вторник вместе с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.
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Боевой самолет США F-16 из 555-й истребительной эскадрильи, авиабаза Авиано, Италия [Файл: Reuters]
“Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года”, - сказал Поулсен журналистам. Резников сказал, что он надеется, что обучение продлится не более шести месяцев и что к этому моменту Украина будет использовать боевую авиацию против России.