В Украине ждут истребители F-16

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства начнется в Румынии в августе, сообщили официальные лица в кулуарах саммита НАТО в Литве. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о программе обучения в Румынии во вторник вместе с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен и исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

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Боевой самолет США F-16 из 555-й истребительной эскадрильи, авиабаза Авиано, Италия [Файл: Reuters]

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“Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года”, - сказал Поулсен журналистам. Резников сказал, что он надеется, что обучение продлится не более шести месяцев и что к этому моменту Украина будет использовать боевую авиацию против России.