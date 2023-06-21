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Битва офисных «гигантов» - Intel Core i3 8100 vs Intel Core is 9100

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Сравним велика ли разница между этими популярными процессорами.

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Процессоры Intel Core i3 8100 и Intel Core is 9100 часто можно встретить в офисных компьютерах.

Первый вышел 24 сентября 2017, а второй - 23 апреля 2019. Intel Core i3-9100 не привлекал особого внимания средств массовой информации, поскольку это процессор начального уровня Core 9-го поколения «Coffee Lake-R», но это очень мощный процессор, который по-прежнему обеспечивает хорошие вычислительные возможности для обычных пользователей.

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Core i3-9100 основан на 14-нм семействе Coffee Lake Refresh и является частью серии Core i3. Core i3-9100 также является преемником процессора Intel Core i3-8100, который был выпущен на базе Coffee Lake и 14-нм техпроцесса. Лучшие процессоры — это те, которые обеспечивают выдающуюся производительность по разумной цене. И Core i3-9100 абсолютно соответствует этой концепции. Покупатели такого крупнейшего сайта, как Amazon отмечают отличное соотношение качества относительно ценовой политики, а также считают Intel Core i3-9100 идеальным вариантом для офисного и домашнего использования.

Intel Core i3-9100 кажется достойным чипом. Основным конкурентом для этого процессора является 4-ядерный разблокированный процессор Ryzen 3 3200G для настольных ПК с графикой Radeon Vega 8.

Настало время выяснить на что они способны, и велика ли разница в производительности. Можно отметить, что 9100, несмотря на большую тактовую частоту, имеет пониженное напряжение.

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По всем характеристикам – это братья-близнецы. Единственная разница в частоте – 9100 разрешено работать на 600 МГц быстрее. Встроенная графика идентичная – это Intel HD 630. Как говорится – найдите 10 отличий (9100 слева).

Не будем ходить вокруг да около, а перейдем сразу к тестам. Но для начала пару слов о тестовых стендах. Характеристики, видно, на совмещённом скриншоте. Отличаются только материнские платы – 8100 был установлен в плату Gigabyte H310M, а 9100 в ASUS B365M-C, и на 9100 был установлен более свежий видеодрайвер.

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Сперва тест CPU-Z. В однопотоке и в мультипотоке 9100 быстрее на 13%. Все закономерно, ведь 9100 имеет на 13% большую частоту.

Тесты кэша и памяти в AIDA64 показывают идентичную работу с памятью – в обоих случаях это были 2 планки по 8 ГБ DDR4-2400. А вот кэш оказался чуть быстрее – примерно на 10%.

Во всех процессорных тестах AIDA64 частота 9100 составляла 4000 МГц, поскольку нагружались все ядра. За все время тестов на 9100 велся мониторинг, по которому видно, что когда-то каждое из четырех ядер «бустилось» до 4,2 ГГц, температура максимум доходила до 70 градусов на боксовом кулере.

Перейдем к серии тестов процессора в AIDA64. Тест CPU Queen показал 10% преимущества.

Тест CPU PhotoWorxx показал всего лишь 4% превосходства. Очевидно, что прироста только частоты ему мало.

Тест CPU Zlib показал 12% прироста, соразмерно росту частоты.

Тест CPU AES дает нам 11% прироста.

Тест CPU SHA3 демонстрирует 11% превосходства.

Тест FPU Julia выдает 11% прироста.

Тест FPU SinJulia также выдает 11% прироста.

Тест FP32 Ray-Trace дал 11% прироста.

Тест FP64 Ray-Trace аналогично дал 11% прироста.

Но Аидой мы не ограничимся. Протестируем еще графическую подсистему. Да, встроенная графика идентична, но есть ли разница? Сейчас узнаем.

Бенчмарк 3DMark2001 в попугаях показал прирост 4%. Практически в рамках погрешности, но все же 9100 получше будет. На скриншотах видно, что в каждом внутреннем тесте показатели хоть на немного, но выросли.

Тестовый пакет 3DMark03 в итоговом счете показал всего 1% прироста. Но, если обратить внимание на два теста CPU, то там прирост составляет 10% и 14%.

Ютюб-канал Jarrod'sTech сравнил оба эти процессора в иных тестах и задачах, отличных от моих, и у них получились такие результаты:

Как видно, разброс составил от 6 до 15%. Также авторы канала попробовали взять эти процессоры за основу игрового компьютера в связке с GeForce RTX2080 Ti. Парочке игр в разрешении 1080 больше понравился старый процессор, чем его «сменщик». Но в разрешении 1440 преимущество 9100 бесспорно.

У кого из вас есть эти процессоры? Поделитесь своими впечатлениями от эксплуатации.