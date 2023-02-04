Судя по всему, Wolverine выйдет уже после анонсированной Spider-Man 2, то есть не раньше 2023 года

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Insomniac была очень занята с момента официального присоединения к Sony несколько лет назад. На данный момент компания выпустила расширение к игре Spider-Man 2018 года, новую игру Rachet & Clank и находится на пути к выпуску Spider-Man 2 в конце этого года. Как выяснилось, другой проект Insomniac по Marvel, Wolverine, может не сильно отставать.

Insomniac мало что раскрыла о своих планах относительно "Росомахи". Однако, по словам инсайдера Джеффа Грабба, студия нацелилась на релиз в 2024 году, а также сообщила несколько других подробностей об игре.

Действие "Росомахи" от Insomniac будет происходить до того, как герой присоединится к Людям Икс. Также утверждается, что в игре будут открытые участки карты, но не полностью исследуемый открытый мир, как мы видели в играх про Человека-паука.

Также предполагается, что Insomniac может создать свою собственную небольшую общую вселенную, хотя мы не ожидаем, что Человек-паук и Росомаха пересекутся напрямую, но в играх могут быть отсылки к обоим героям. Стоит отметить, что хотя это может быть правдой, Insomniac ранее заявляла, что не будет пытаться подражать MCU.

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