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Согласно новостям из Кореи, Samsung собирается выпустить 49-дюймовый QD-OLED монитор в конце этого квартала, хотя, к сожалению, ничего не было сказано о том, какое разрешение будет у этого монитора. В то же время, Samsung планирует запустить 77-дюймовую модель телевизора, поскольку, по предположению Elec, они будут изготовлены из одной и той же подложки Gen 8.5.
Это связано с тем, что Samsung Display может вырезать две 77-дюймовые и две 49-дюймовые QD-OLED панели из каждой подложки Gen 8.5. Первоначально Samsung, по-видимому, запросила 48-дюймовый монитор, но, согласно источникам Elec's, Samsung Display отказалась, поскольку не имело экономического смысла тратить дополнительную подложку для панели. Если повезет, то новая 49-дюймовая панель будет иметь разрешение 4K, поскольку все QD-OLED телевизоры Samsung на сегодняшний день имеют разрешение 4K. Единственным исключением является 34-дюймовая панель QD-OLED монитора Samsung, разрешение которой, как мы знаем, составляет 3440x1440. Монитор продается как Samsung OLED, что позволяет предположить, что Samsung также может использовать панели LG Display.