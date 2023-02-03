И не нужны никакие дорогие кулеры

Цельный цилиндр из меди весом 8 фунтов (примерно 4 кг) был использован в качестве безвентиляторного радиатора для охлаждения процессора Intel Core i9. Это не радиатор в том смысле, что он сделан из прессованной меди, а буквально кусок меди, которая используется в качестве сырья. Этот металл чрезвычайно податлив и пластичен, поэтому его поставляют в таких цилиндрах. Самое интересное - устройство удивительно хорошо справляется со своей работой: пользователь That-Desktop-User, участник Redditor, стоящий за этим подвигом, утверждает, что температура в режиме простоя составляет 35 °C, а в режиме нагрузки - 80 °C. Процессор, по сути, является источником тепла, который пытается нагреть весь блок металла (с гораздо меньшей площадью поверхности для отвода тепла, чем у настоящего радиатора), именно поэтому температура держится на уровне всего 80 °C.

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