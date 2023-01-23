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VR-режим Gran Turismo 7 будет с полноценным многопользовательским режимом
Кадзунори Ямаути: VR-режим в GT7 — это полноценная игра с онлайн-мультиплеером
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Gran Turismo 7 - впечатляющий эксклюзив для консоли PlayStation по целому ряду причин. Игра не только богата контентом, но и является техническим шедевром, использующим все преимущества различных аппаратных и программных возможностей PS5. Ранее было объявлено, что GT7 получит бесплатное обновление для PlayStation VR2, хотя подробности на тот момент были скудными. Теперь мы знаем, что VR-версия действительно будет полноценной и бескомпромиссной.

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В рамках анонса стартовой линейки PSVR2 президент Polyphony Digital Казунори Ямаучи рассказал о том, чего поклонники могут ожидать от VR-обновления для GT7, сказав: "Мы очень рады, что Gran Turismo 7 станет стартовой игрой для PS VR2! Благодаря бесплатному обновлению для тех, кто уже приобрел Gran Turismo 7, игроки смогут увидеть все автомобили и трассы в VR, как никогда раньше. GT7 в VR использует все преимущества возможностей PS VR2 нового поколения".

Ямаучи продолжает: "Благодаря отслеживанию движения глаз и фовеативному рендерингу игроки получат потрясающую визуальную точность во время гонок на любом из 450+ автомобилей. Хотя гонки с разделенным экраном для двух игроков не поддерживаются в VR, все остальные гонки, включая сетевые, будут доступны. От Нюрбургринга до Цукубы - все трассы будут такими же, как в реальной жизни".

Еще на оригинальной консили PlayStation VR компания Sony выпустила режим виртуальной реальности для последней на тот момент версии игры GT Sport. Хотя режим был достойным, он был гораздо более статичным, чем основная игра, в нем отсутствовал искусственный интеллект гонщиков и было много других компромиссов.

Поэтому очень приятно видеть, что GT7 на PSVR2 предложит практически VR-перевод всей игры, когда обновление появится на PSVR2 22 февраля.

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#gran turismo 7
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