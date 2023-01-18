Всегда приятно удивляет появление нового драйвера для графического процессора, который повышает производительность в играх. Однако Nvidia, как сообщается, готовит нечто еще более значительное: в недавнем докладе утверждается, что компания планирует выпустить графические драйверы с ИИ-оптимизацией в таких сферах, как "инструкции, пропускная способность, использование оборудования, потоки, [и] настройки".

Сообщение поступило от CapFrameX, который также заявил, что новые драйверы выйдут в этом квартале. Кроме того, автор утечки утверждает, что новые драйверы могут дать до 30% прироста производительности, а средний прирост составит около 10%. Это, конечно, выглядит неплохо, если принять это за чистую монету, особенно если учесть, что это бесплатный прирост производительности.

К сожалению, в отчете не указано, какие графические процессоры получат преимущества от этих улучшений. Будем надеяться, что это будет касаться всех поколений GPU, поддерживаемых Nvidia в настоящее время. Тем не менее, не удивительно, если команда "зеленых" начнет с мягкого запуска для своих последних карт RTX, а более старые поколения получат обновления позже, но сейчас это чистая спекуляция.

реклама

В настоящее время неясно, как будут работать эти оптимизации и на каком уровне они будут реализованы. Это также всего лишь слух, источник которого не называется, поэтому пока воспринимайте его с большой долей скептицизма.



