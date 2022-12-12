DeepCool Quadstellar возвращается с улучшенным дизайном
Несколько лет назад компания Deepcool выпустила свой самый уникальный на сегодняшний день корпус Quadstellar, состоящий из четырех отсеков и предназначенный для сборки ПК в стиле over-the-top. В этом году DeepCool выпускает Quadstellar Infinity с рядом усовершенствований.
Разделение на отсеки QUADSTELLAR INFINITY преследует две цели, одна из которых - необычный красивый вид, а другая - эффективное охлаждение внутренних компонентов. По всему корпусу расположены шесть панелей из закаленного стекла, что дает возможность видеть находящееся внутри оборудование. Передние панели каждой капсулы могут быть открыты вручную для дополнительного воздушного потока. Как видно из приведенных ниже изображений, в переднюю панель встроены четыре светодиодные ленты RGB, сходящиеся у кнопки питания в центре.
Как и следовало ожидать от такого высококлассного корпуса, здесь имеется широкая поддержка систем жидкостного охлаждения для создания кастомных пользовательских контуров. В корпус можно установить радиатор 360 мм радиаторов и девять 120-мм вентиляторов, а также еще два 80-мм вентилятора.
DeepCool Quadstellar Infinity будет доступен с этого месяца по цене £299.99.
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