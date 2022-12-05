Игры Pokémon - и Game Freak - не славятся своим техническим мастерством, но даже в этом случае Pokémon Scarlet and Violet была особенно нестабильной, с ужасными всплывающими экранами, плохой производительностью и множеством ошибок. К счастью, команда, похоже, намерена исправить игру, и патч 1.1 устраняет некоторые проблемы.

Доступный прямо сейчас для загрузки, патч 1.1.0 для Pokémon Scarlet and Violet несет в себе небольшой, но существенный набор исправлений для игры, а именно:

Начнется первый сезон сражений, который позволит вам наслаждаться рейтинговыми сражениями на Боевом стадионе.

Была исправлена проблема, из-за которой музыка не воспроизводилась правильно во время битвы с Элитной четверкой и Топ-чемпионом на пути к цели.

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Были исправлены и другие отдельные ошибки.

Вместе с примечаниями к патчу Nintendo выпустила короткое заявление, в котором извинилась перед игроками за текущее состояние игры: "Мы знаем, что игроки могут столкнуться с ошибками, которые влияют на плавность игры. Наша цель всегда заключается в том, чтобы обеспечить игрокам положительные впечатления от наших игр, и мы приносим извинения за причиненные неудобства. Мы серьезно относимся к отзывам игроков и работаем над улучшением игр".

Понятно, что игра еще далека от исправления, обновление 1.1, похоже, помогло устранить некоторые замедления, присутствующие в Scarlet and Violet. Остается надеяться, что это только начало истории искупления вины игры.