Samsung раскрывает информацию о памяти GDDR7, использующей алгоритм передачи данных PAM3 для достижения скорости передачи данных 36 Гбит/с





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Стандарт памяти следующего поколения GDDR7 приобретает все более четкие очертания и позволит удвоить пропускную способность и плотность по сравнению с нынешним GDDR6. В презентации компании, посвященной будущим технологиям памяти, Samsung рассказала, что GDDR7 использует сигналы PAM3. В то время как единицы и нули хранятся в ячейках памяти DRAM, они передаются между устройствами (такими как чип DRAM и графический процессор) в виде электрических волн, известных как "сигналы". Единицы и нули интерпретируются шаблонами в форме сигнала.

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Обычная память GDDR6 использует сигналы NRZ (без возврата к нулю) или PAM2 для достижения скорости передачи данных от 14 Гбит/с. Ожидается, что 24 Гбит/с будет самой высокой скоростью памяти GDDR6, однако некоторые из более высоких скоростей GDDR6, такие как 18 Гбит/с, 20 Гбит/с, и 22 Гбит/с, не могли быть запущены в производство достаточно быстро для стадии разработки GPU GeForce RTX 30 серии "Ampere", поэтому NVIDIA и Micron Technology совместно разработали стандарт GDDR6X, использующий сигнализацию PAM4, чтобы предложить скорости от 18 Гбит/с до 23 Гбит/с (или выше) на несколько кварталов раньше, чем этот более быстрый стандарт GDDR6 стандарта JEDEC.