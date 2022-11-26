Компания Lian Li наконец-то представила корпус Lancool 216, ориентированный на воздушные потоки. Новый корпус имеет несколько уникальных особенностей, которые выделяют его из толпы, включая два 160-мм вентилятора на передней панели и кронштейн для установки 120-мм вентилятора на задней панели корпуса в области слотов расширения.

Lancool 216 - это то, что вы ожидаете от обновленного Lancool 215, с более изящным дизайном и большим количеством сетчатых панелей (спереди вверху и на правой стороне кожуха БП), а также некоторыми новыми функциями. Помимо двух изготовленных на заказ 160-мм фронтальных вентиляторов, сзади также имеется 140-мм вентилятор с ШИМ. Кроме того, вы можете изменить внутреннюю компоновку между режимом воздушного охлаждения для большего количества вентиляторов и режимом водяного охлаждения, чтобы добавить 360-мм радиатор в крыше.

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В дополнение к 140-мм и 160-мм вентиляторам, вы можете добавить 120-мм вентилятор на задней панели корпуса, а именно в области слота расширения. Этот кронштейн можно установить независимо от того, горизонтально или вертикально установлен GPU.

Чтобы облегчить процесс монтажа системы, в основной камере имеется съемный верхний кронштейн для радиатора. Во второй камере (правая сторона корпуса) для прокладки кабелей можно использовать пять ремней на липучках и различные клипсовые стяжки. Кроме того, кожух блока питания можно сдвинуть для установки переднего радиатора. Наконец, передняя панель ввода/вывода может быть перенесена на нижнюю левую сторону передней панели, что может пригодиться в зависимости от того, где вы разместите свою систему.

Корпус Lancool 216 доступен в черном или белом цвете с RGB или в черном цвете без RGB и уже доступен для предварительного заказа в США по цене $99, 90. В Великобритании предварительные заказы начнутся 21 ноября, но цена не разглашается. Вы также можете установить двухканальный ARGB-контроллер и USB-модуль на нижней стороне передней панели на любом из двух вариантов RGB. Этот аксессуар продается отдельно в черном и белом цвете и будет стоить $13, 99.