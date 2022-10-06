Похоже продолжению Legacy of Kain быть

Одной из самых волнующих игровых историй этого года стало приобретение компанией Embracer Group компаний Crystal Dynamics и Eidos Montreal, а также нескольких известных IP, таких как Tomb Raider, Deus Ex и игра, о которой мы сегодня рассказываем, Legacy of Kain. Теперь, под новым владельцем, похоже, что Crystal Dynamics, наконец, хочет вернуть свою классическую вампирскую серию игр на лидирующие позиции.

В новом опросе, замеченном фанатами, Crystal Dynamics спрашивает, что бы они хотели увидеть в новой игре Legacy of Kain. Это не следует воспринимать как подтверждение того, что новая игра находится в разработке, но, по крайней мере, Crystal Dynamics, похоже, открыта для этой идеи.

В опросе спрашивается, хотели бы игроки увидеть однопользовательскую или многопользовательскую игру, или же ввести что-то вроде кооператива. Команда также хочет узнать мнение игроков о том, стоит ли ей перезагружать серию, или, возможно, сделать ремастер/ремейк одной из старых игр и двигаться дальше.

Embracer Group за годы своего существования приобрела ряд классических игр, а ее дочерние компании выпустили немало ремастеров. После десятилетий безуспешных попыток возродить Legacy of Kain возможно, теперь мы наконец увидим новую игру.

реклама