Razer Edge будет конкурировать со Steam Deck

В последнее время появилось множество портативных игровых устройств, и скоро компания Razer добавит к этому списку свое собственное. В настоящее время Razer работает над новой версией Razer Edge, но на этот раз с сетью 5G для лучшего доступа к потоковым сервисам, а также для локального запуска игр Android.

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Razer Edge 5G создается в сотрудничестве между компаниями Razer, Verizon и Qualcomm. Основным преимуществом является добавление 5G, позволяющее пользователям получить доступ к новой высокоскоростной сети, которая должна отлично сочетаться с такими потоковыми сервисами, как GeForce Now и Xbox Cloud Gaming.

Под капотом Razer Edge 5G будет установлен процессор Snapdragon G3X Gen 1 SoC, предназначенный для игр, который позволит вам играть в мобильные игры на Android, а также получать доступ к консольным и компьютерным играм через потоковые сервисы.

Verizon сообщила в пресс-релизе, что новый Razer Edge будет представлен на RazerCon 15 октября.

У большинства людей есть смартфон приличного размера, который может транслировать и играть в игры, а недавно мы увидели множество съемных контроллеров, предназначенных для смартфонов. Учитывая это, можно предположить, что такое специализированное мобильное игровое устройство займет свою нишу на рынке.

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