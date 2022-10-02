Пока это единственный способ для Россиян полететь в Канаду

С момента выхода Microsoft Flight Simulator в 2020 году игра постоянно обновляется, а команда Asobo Studio наносит на игру многочисленные слои глянца. После обновления таких регионов, как Великобритания, Европа, Австралия и других, Microsoft Flight Simulator получил свое 11-е обновление: Канаду.

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Делая анонс в блоге Xbox, Йорг Нойманн, глава Microsoft Flight Simulator, сказал: "Канада наполнена множеством достопримечательностей, которые можно исследовать с воздуха: великолепная городская архитектура, разбитые волнами северные побережья, обширные пространства тундры, ледники и возвышающиеся вершины. World Update XI от Microsoft Flight Simulator приглашает моделистов исследовать эту огромную, разнообразную страну, представленную в самом высоком разрешении и с самой высокой точностью! ".

Как и в предыдущих обновлениях мира, разработчики подошли к делу со всей тщательностью, создав множество самых знаковых достопримечательностей и мест в стране, улучшив 12 различных регионов с 87 достопримечательностями, созданными вручную. Полный список улучшений, добавленных в обновлении World Update XI, выглядит следующим образом:

5 созданных вручную пяти аэропортов, включая:

Региональный аэропорт Castlegar / West Kootenay в Британской Колумбии (CYCG)

Международный аэропорт Виктория

остров Ванкувер

9 захватывающих миссий:

Три путешествия по бушу (остров Ванкувер, Ньюфаундленд и Канадские Скалистые горы)

Три сложных посадочных задания (Кастлегар, Баркервиль и Калгари)

Три ознакомительных полета (Ванкувер, Монреаль и Торонто).

Как и в предыдущих обновлениях World Updates, все игроки получат пользу от этого бесплатного обновления, продолжая делать Microsoft Flight Simulator не только одним из самых впечатляющих авиасимуляторов, но и одной из самых впечатляющих моделей Земли, которую мы можем свободно исследовать. Надеюсь, что команда продолжит свою работу в том же духе.

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